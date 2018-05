Pastoral Alunos da UMI participam de missa em comemoração ao Dia das Mães

Momento da comunhão durante a missa em homenagem ao Dia das Mães

Em comemoração ao Dia das Mães (13 de maio), na tarde desta terça-feira (8), foi realizada na Paróquia Universitária São João Bosco uma missa voltada para os alunos da Universidade da Melhor Idade (UMI) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

A missa, celebrada pelo Pró-Reitor de Pastoral da Católica, Pe. João Marcos Araújo, foi dedicada para as mães. No final da cerimônia eucarística, elas receberam as bênçãos por parte do padre.

Depois da celebração, as alunas participaram de diversas atividades com o oficina de maquiagem e desfile de moda, além do sorteio de prêmios. Por fim, houve um momento de descontração, quando foi servido um coffee break para todos os alunos da UMI.

Mais informações a respeito da UMI podem ser obtidas na secretaria do programa, que fica no saguão do bloco B, das 13h às 17h. Interessados também podem ligar no número (67) 3312-3427.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.