UCDB Alunos de Agronomia têm palestra sobre fiscalização agropecuária

Palestra foi para acadêmicos do 8º semestre de Agronomia Foto: UCDB

Conhecer de perto a legislação e o trabalho desenvolvido pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Mato Grosso do Sul (Iagro) em Mato Grosso do Sul foi o foco de atividade desenvolvida para alunos do 8º semestre de Agronomia da Universidade Católica Dom Bosco, com palestra da engenheira agrônoma e fiscal agropecuária Marise Garcia Cézar.

A palestrante detalhou quais são os trabalhos que a agência desenvolve na área de defesa sanitária vegetal, destacando, particularmente, a fruticultura. Marise também abordou o processo de fiscalização do núcleo de grandes culturas e a verificação de pragas quarentenárias em tais plantações, que pode potencializar um dano econômico para o produtor. A fiscal também abordou rapidamente o núcleo de agrotóxicos, que fiscaliza diretamente o comércio e o uso indevido dos produtos.

O trabalho engloba também a parte de educação sanitária e a Iagro procura também orientar os produtores antes que as pragas entrem no estado, mas também trabalham para que elas não se dispersem, quando elas, porventura, conseguem se instalar na plantação.

“Essa palestra, especialmente para os acadêmicos do último semestre é bem importante pois esclarece sobre defesa sanitária e as exigências da legislação”, comentou a engenheira. “Quando os acadêmicos de hoje estiverem trabalhando no campo, eles não terão essa atenção para ir conhecer a legislação, então é sempre melhor entrar no campo de trabalho já sabendo o que esperar das exigências das leis da agricultura”.