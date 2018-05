Oportunidade Alunos de duas escolas estaduais de Bandeirantes visitam a UCDB

Alunos do ensino médio conheceram os laboratórios da UCDB

A 20ª edição do Dia de Campus de 2018, promovida pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), ocorreu, nesta quinta-feira (10), e contou com a participação dos alunos das Escolas Estaduais Ernesto Solon Borges e João Ribeiro Guimarães, da cidade de Bandeirantes (MS). Ao todo, estiveram na Católica 36 alunos, acompanhados de um professor, e além de conhecerem o espaço oferecido pela Instituição, participaram de um sorteio de cortesias para a Festa Junina UCDB 2018.

Durante a visita ao campus Tamandaré, os estudantes foram guiados pelos colaboradores da Área de Relacionamentos (SeR) da Católica. Conheceram a estrutura da Universidade, os cursos oferecidos pela Instituição e também puderam tirar dúvidas com professores e conhecer mais a respeito das oportunidades de atuação profissional que cada área permite.

“Penso em fazer Direito ou Medicina Veterinária e, com a visita do Dia de Campus, fiquei ainda mais encantada pelos dois cursos”, disse a aluna Tacila Heresto, de 17 anos, que está indecisa na escolha da graduação. A estudante falou também a respeito da experiência de vivenciar o ambiente universitário ainda no ensino médio: “Surpreendi-me a cada área, não esperava que fosse assim. Pude tirar várias dúvidas e agora é só analisar em qual curso me identifico mais”, exclamou.

Já o estudante Felipe Ramirez, de 17 anos, após a visita saiu decidido a cursar Agronomia e ressaltou importância do Dia de Campus na visão dos alunos. “A visita nos proporciona conhecer de perto um pouco de cada curso. Para muitos, isso pode gerar dúvidas em relação a qual carreira seguir, enquanto para outros traz a certeza, que é o meu caso. Estou indo embora decidido em relação a graduação que quero cursar”, pontuou Felipe.

Joelton Ferreira, professor de Geografia e Sociologia da escola, considera os alunos como privilegiados por estarem participando da visita técnica. “Além de um enorme aprendizado, eles saem daqui motivados a cursarem uma graduação e, podem perceber que não é só o estudo massivo, também existem pesquisas dentro dos cursos”, ressaltou o professor.

O Dia de Campus é voltado para que os alunos do ensino médio vivenciem a Universidade e possam escolher melhor qual carreira desejam seguir. Escolas interessadas em trazer os estudantes para participarem da ação, agende a visita por meio do SeR, basta ligar no número (67) 3312-3399.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.