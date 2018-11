Universidade Alunos do CEI participam de treinamento para evacuação de prédio

Foto: UCDB

Alunos do Centro de Educação Infantil São Domingos Sávio (CEI), da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) participaram, na tarde de quinta-feira (22), de um Treinamento de Evacuação de Prédio, realizado pela docente do curso de Enfermagem da Católica, Débora Cardozo Bonfim Carbone. Dentre o conteúdo aplicado com as crianças, foram ensinados procedimentos necessários para utilização de rotas de fuga, ambos adaptados a linguagem infantil.

O CEI da Universidade Católica Dom Bosco conta com uma equipe capacitada para eventuais situações, os quais participaram do curso de formação para brigadistas de incêndio voltado para os colaboradores da UCDB.

Texto sob a supervisão de Gilmar Hernandes