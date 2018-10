Universidade Alunos do Colégio Militar visitam a UCDB por meio do Dia de Campus

Alunos do Colégio Militar conheceram a Metal Mecânica e os veículos desenvolvidos pelos projetos de extensão da UCDB na área do automobilismo Foto: UCDB

Por meio do Dia de Campus, promovido pela Área de Relacionamento (SeR) da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 70 estudantes do Colégio Militar puderam conhecer, nesta terça-feira (9), a estrutura da Instituição e os cursos oferecidos . Na Fazenda-Escola, os alunos tiveram contato com as opções de graduação da área de ciências agrárias e com o projeto de extensão que envolve a criação peixes híbridos.

Já no campus Tamandaré, passaram pela Metal Mecânica — laboratório voltado para o desenvolvimento de veículos dos projetos de extensão voltados para o automobilismo. Além de visitarem o Hospital Veterinário (Hovet) e o bloco Biossaúde, onde está localizado o Núcleo de Desenvolvimento Farmacotécnico utilizado pelos acadêmicos do curso de Farmácia para a manipulação de medicamentos. No mesmo bloco, os estudantes também conheceram o laboratório de anatomia voltado para os cursos da área da saúde.

Durante a tarde, os alunos passaram pelo Núcleo de Práticas Jurídicas (Nuprajur) que oferece atendimentos à comunidade, pela Paróquia Universitária São João Bosco e pelo Laboratório de Comunicação (Labcom) quando visitaram os projetos de extensão dos cursos de Publicidade e Propaganda, Design e Jornalismo e também a rádio FM Educativa UCDB 91,5.

Para aluna Júlia Lyra, além de ser interessante a visita, estar no ambiente universitário auxiliou os acadêmicos na escolha de qual carreira desejam seguir: “Como são tantas opções, o Dia de Campus nos ajudou a identificarmos qual graduação mais gostamos. Sem falar que também tivemos a oportunidade de admirar a estrutura da UCDB e reconhecer o quanto ela é incrível, muitos de nós vimos na Católica a nossa futura Universidade”.

Realizado todas as terças-feiras e quintas-feiras, o Dia de Campus é voltado para alunos do ensino médio das escolas de Campo Grande e também do interior de Mato Grosso do Sul. Interessados em participar da ação devem agendar a visita por meio do SeR, basta entrar em contato pelo número (67) 3312-3562.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.