Artes Visuais Alunos do Cotolengo apresentam resultado de Intervenções Artísticas

A segunda etapa do projeto “Artes Visuais em MS – Campo Aberto”, coordenado pela artista Ana Ruas, está finalizando a etapa de intervenções na Cotolengo, no bairro Mata do Jacinto, onde as atividades iniciaram no dia 16 de maio e encerram nesta terça-feira (23).



O projeto, que iniciou em abril com oficinas sobre intervenções voltadas a adolescentes é contemplado no Fundo de Investimentos Culturais (FIC), pela Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC).



As atividades serão realizadas em lugares de grande fluxo de pessoas, com a proposta de, promover diálogo com a comunidade, assim como ressignificando o seu entorno, através da arte, por meio de ações educativas e colaborativas. No total, serão realizadas 6 oficinas de Intervenções pictóricas, pintura mural e 4 oficinas sobre instalações para alunos que na maioria das vezes, tem pouco contato com arte contemporânea.



Nesta segunda fase, além da Cotolengo, serão contempladas instituições de vários bairros da Capital, como: Rede Solidária, do Jardim Noroeste; Cooperativa Agrícola Mista de Várzea Alegre - CAMVA, da região central; Lar das crianças com HIV/Aids - Afrangel, no Jardim Seminário; Associação de Moradores da Vila Saraiva, no bairro São Francisco e ainda a Escola Estadual, Padre Delpiano, no bairro Nova Lima.



As oficinas são realizadas durante 4 dias da semana, no período matutino ou integral nos feriados e/ou finais de semana, de acordo com adequação da agenda de cada instituição. Durante o estudo da pintura mural é discutida a relação entre a arte e o espaço, o que possibilita novas experiências, através da pintura como linguagem e a relação com o cotidiano de cada lugar.



Para a escolha do tema do mural, a partir das temáticas do cotidiano, é proposto aos estudantes que pensem em assuntos relacionados ao seu dia-a-dia e ao espaço em que habitam. Durante a oficina é discutido o desenho estereotipado e de que forma é possível transformá-lo, que alterações significativas, tornando o desenho original.

A iniciativa também propõe ao aluno, realizar um trabalho colaborativo, onde as imagens são interligadas e o resultado é fruto do esforço coletivo.



Durante as atividades a arte mural é contextualizada, assim como artistas que utilizaram e trabalharam esta linguagem, com abordagem sobre arte contemporânea e questões cotidianas, possibilitando uma relação com a sociedade e a realidade, estimulando um novo olhar sobre as situações.



Sobre Cotolengo:



Em Campo Grande, o Cotolengo Sul-Mato-Grossense atende crianças com paralisia cerebral grave vindas de famílias carentes. Atualmente, atende a clientela com idade até 22 anos, pacientes que recebem atendimentos específicos como fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, entre outros voltados para proporcionar conforto e qualidade de vida. A Cotolengo está localizada na Rua Jamil Basmage, 996 - Mata do Jacinto. Mais informações pelo (67) 99626-6650 (padre Valdeci). Para a realização da oficina e pintura dos muros da Cotolengo, foram convidados alunos de escolas vizinhas à instituição, entre elas, estudantes da escola Escola Municipal Professor Virgilio Alves de Campos.



Sobre o Projeto Campo Aberto para Artes Visuais:

O projeto Artes Visuais em MS – Campo Aberto - Seminário, Intervenções e Ações Educativas traz uma proposta de incentivo ao intercâmbio, debate crítico, difusão de ideias, produção, circulação e oficinas. O período do projeto para realização de todas as ações é de março a setembro de 2017, coordenado pela artista Ana Ruas.

