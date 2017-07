Alerta Ao fim do prazo, para entrega de documentos CPI pode ir a justiça contra JBS "Termina hoje prazo para entrega de documentos referentes aos termos de incentivos fiscais"

Foto: Produção Web

Às 17h30 desta segunda-feira (3), termina o prazo para a empresa entregar documentos referentes aos termos de incentivos fiscais assinados com o Governo de Mato Grosso do Sul. Até agora, a JBS não enviou a documentação exigida.

Com o prazo para entrega de documentos prestes a encerrar, a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga eventuais irregularidades dos incentivos fiscais na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul não descarta entrar na Justiça para conseguir as informações.

Se a JBS apresentar alguma justificativa ao grupo ou pedir ampliação do tempo para entrega, a situação será encaminhada para os integrantes analisarem e decidirem o caminho.

Nesta manhã, o secretário da Sefaz (Secretaria de Estado de Fazenda), Márcio Monteiro, entregou novamente os 80 processos referentes aos acordos de incentivos concedidos à JBS, além dos termos aditivos. Fora a documentação que já tinha sido entregue, o secretário de Fazenda levou um termo que não havia levado antes. Não especificou qual.

O titular já havia entregado a papelada. A diferença agora é que governo e Assembleia assinaram digitalmente as informações, uma espécie de selo confirmando a entrega.

Paulo Corrêa disse em entrevista aos sites locais que são 1,5 mil a 3 mil notas fiscais, aproximadamente. Participaram da assinatura, os integrantes da CPI, entre eles, os parlamentares Eduardo Rocha e Paulo Siufi, ambos do PMDB, Corrêa, além do presidente da casa de leis, deputado Junior Mochi (PMDB), e os três auditores: Guilherme Vieira de Barros, Antonio Carlos Horta e Paulo Duarte.

Os três auditores vão trabalhar dentro do gabinete do presidente da CPI, enquanto ele atuará em uma sala ao lado. Todo o fim do dia, os trabalhos desenvolvidos no dia vão ser colocados em um pen drive, guardados e somente os auditores poderão abrir. O computador utilizado nos trabalhos ficará offline. (Com assessoria).