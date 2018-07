Campo Grande Após anos de espera, dois bairros serão contemplados com asfalto Licitações foram abertas e intervenções vão beneficiar 40 mil pessoas

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Depois de anos de espera, os bairros José Tavares e Anache - vizinhos ao Nova Lima, que já passa por obras - serão contemplados com asfalto. O recurso de R$ 33,8 milhões é oriundo do extinto Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC) Requalificação de Vias, cujo empréstimo foi liberado em 2013, num valor total de R$ 311 milhões para diversas obras de pavimentação. As intervenções vão beneficiar 40 mil pessoas que moram na região.

Licitações abertas ontem para os dois bairros revelam que praticamente a totalidade deles será asfaltada, e ruas que são corredores de ônibus e que já possuem pavimento, serão recapeadas.

No José Tavares serão 14 quilômetros de pavimentação, e 3,6 quilômetros de recapeamento. Lá, R$ 21,6 milhões serão investidos em drenagem, pavimentação e recapeamento. Ruas como o trecho final da Avenida Zulmira Borba, serão contempladas.

Segundo a prefeitura, essa avenida, no trecho entre a Avenida Cônsul Assaf Trad e a Jerônimo de Albuquerque será duplicada, dentro do projeto de requalificação do Nova Lima, etapa A.

Já no Anache, serão 25 quilômetros de ruas que passarão por pavimentação e oito quilômetros por re capeamento. Total de R$ 12,2 milhões, divididos em R$ 1,9 milhão para implantação de 2,5 quilômetros de drenagem; R$ 6 milhões para 11 quilômetros de pavimentação e o restante dos recursos para recapeamento, calçadas e acessibilidade.

Entre as vias que terão o pavimento refeito está a Rua Lino Villachá, que começa no prolongamento da Avenida Cônsul Trad e termina no Hospital São Julião. Também serão recapeadas ruas como a Francisco Pereira Coutinho, Farid Jorge, Hanna Anache e Elias Chacha.

Vale ressaltar que vilas e bairros da região também serão contemplados, como os conjuntos habitacionais Oscar Salazar, Silvestre I, II e III, Tarsila do Amaral, Vida Nova 2, José Prates, Coriolando da Silva Correa (I e II) e Parque Iguatemi, Tarsila do Amaral, Vida Nova II, José Prates, Coriolando da Silva Correa I e II e Parque Iguatemi.