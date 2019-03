TROCA Após reclamações na Saúde, secretário deixa pasta no Município

Foto: Marina Pacheco

As recorrentes reclamações sobre a falta de profissionais nas unidades de saúde de Campo Grande, bem como a demora nos atendimentos pode ter pesado para a saída do secretário Municipal de Saúde, Marcelo Vilela e adjunta, Andressa de Lucca Bento.

A decisão foi tomada após reunião com o prefeito da Capital Marquinhos Trad (PSD), nesta quinta-feira (28). No cargo deve assumir Mauro Luiz de Britto Ribeiro, que já coordenou o Samu no município. De acordo com a prefeitura, a exoneração de Marcelo Vilela e de Andressa de Lucca sairá em edição extra do Diogrande (Diário Oficial).

Reclamações –

Desde o início de 2019, Marcelo Vilela estava enfrentando reclamações em relação à falta de profissionais nas unidades de saúde, bem como a demora nos atendimentos. No mês passado, o prefeito Maquinhos Trad sugeriu “trocar secretário e adjunto”. Na Unidade de Pronto Atendimento, da Vila Almeida pacientes relataram ao prefeito a demora de cerca de três horas para serem atendimentos.