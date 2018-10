Chuva Após temporal que provocou estragos, chuva volta a causar alagamentos Inmet divulgou alerta de risco potencial de chuvas intensas

Depois do temporal que caiu ontem em Campo Grande e provocou diversos estragos, voltou a chover forte na tarde desta quinta-feira (4), e alagamentos e quedas de árvores já ocorrem em algumas regiões da Capital. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novo alerta de perigo potencial de chuvas intensas, com ventos de até 60 km/h.

A chuva começou por volta das 14h.Pontos de alagamentos já são observados em algumas vias, como em trechos da avenida Júlio de Castilho. Na avenida Consul Assaf Trad, sentido centro ao shopping, a via está alagada. Apesar disso, vários carros se arriscam a passar pelo local. Na rua Madri, Vila Alva, uma árvore caiu.

Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estão de prontidão e com equipes nas ruas. Serviços de reparação dos estragos das chuvas de ontem foram interrompidos.

O novo alerta meteorológico do Inmet tem vigência até as 22h59 de hoje. Conforme o instituto, chuvas devem ser intensas, entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Há risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galho de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

TEMPORAL

as quase duas horas de um forte temporal que caiu sobre Campo Grande na tarde desta quarta-feira (3) foram o suficiente para deixarem a cidade com inúmeros problemas, seja de carros arrastados, ruas e casas inundadas e até serviços públicos, como atendimento em hospitais, suspensos por conta do mau tempo.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), choveu entre 30 e 60 mm/h, além dos ventos intensos, de até 100 km/h, receita pronta para orquestrar o caos, com suspensão do fornecimento de energia elétrica e outras atitudes para impedir acidentes ainda mais graves.

Foram pelo menos três picos de vento: de 61,2 km/h e 61,6 km/h, entre 14h40 e 16h, quando foi o ápice, de 70,9 km/h. O total de chuvas foi de 35,6 mm, em período de 1 hora e 15 minutos, o que configura enchente.

* Colaborou Valdenir Rezende