UCDB ARTIGO: Alimentação saudável é o caminho hoje e sempre

Paula Alessandra da Silva, nutricionista e professora da UCDB Foto: UCDB

Muitas pessoas acham que os problemas, que vão aparecendo no decorrer de nossas vidas relacionados a saúde, são sinais de alerta para procurarmos um especialista em Nutrição. Isso é verdade, porém a procura por um especialista é necessária a partir do momento em que começamos a nos alimentar, quando comemos doces ou comidas gordurosas desregradamente, quando não temos hábitos saudáveis essa situação pode piorar.

No entanto, esses problemas poderiam ser evitados muito antes tendo uma alimentação saudável e sem precisar gastar muito com produtos milagrosos e lights. Desde o café da manhã, podemos nos alimentar corretamente combinando alimentos que temos em casa no dia a dia, como um ovo cozido ou mesmo o bom é velho pão integral com manteiga, um copo de leite e uma fruta.

No almoço, o mesmo deve ocorrer ao abusar de verduras e legumes, lembrar que sempre é preciso ter cinco cores no prato, e seria mais apropriado comer a fruta inteira com suas fibras ao tomar um suco; A comida deve conter pouco sal, cuja recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é que o consumo diário não exceda cinco gramas por pessoa. E o açúcar pode ser deixado pra os fins de semana. Lembrando que em pequenas quantidades ele pode ser usado.

Para evitar problemas futuros com a saúde, o primeiro passo é ter uma alimentação saudável, mas se por ventura você não teve esse hábito, seja na fase infantil, adulta ou idosa, procure um profissional em Nutrição, será esse especialista que vai lhe dar orientações necessárias para lhe ajudar a minimizar os problemas enfrentados ou ainda melhorar a qualidade de vida.

O que muitas pessoas pensam é que geralmente as dietas são radicais, ruins e caras, mas isso não é verdade. As mudanças vão ocorrendo de acordo com a sua necessidade e aos poucos vão resgatando a saúde perdida com a má alimentação. Vamos compreendendo que a vida sem tanto açúcar e sal podem nos trazer a mesma felicidade que antes, mas ao contrário, vamos ter a oportunidade de desfrutar mais os momentos de lazer.

A preocupação com o que ingerimos diariamente deve ser em qualquer fase da vida, pois o alimento é o principal medicamento. Uma vitória, para quem briga por uma alimentação saudável, é que se torne disciplina desde a educação infantil, para que os pequenos sejam educados desde a primeira infância sobre o que é se alimentar bem. Afinal fazemos seis refeições ao dia; seria bom se soubéssemos fazer boas escolhas.

Doenças que adquirimos sem saber que seriam tão facilmente evitadas, como a esteatose hepática (gordura no fígado), sendo uma das causadoras o excesso de frutose, presente nos sucos de caixinha, e alimentos ultra processados. Reduzir a ingestão e trocar por um suco natural é uma saída.

Passado o pesadelo inicial ao detectar uma doença, ou mesmo quando decidir ser mais saudável, você vai ver que os esforços em mudar a alimentação não foram tão grandes e que você vai poder, preparar e saborear deliciosos pratos e também sobremesas como sorvete de frutas naturais ou mesmo um brigadeiro de biomassa de banana com cacau. As receitas são variadas e umas mais saborosas que as outras. Outra boa sugestão para aliar com a alimentação saudável é a prática de exercício, como uma simples e gratuita caminhada diária.