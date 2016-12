Cultura Artistas do MS são destaque em festivais e Governador promove dfusão da arte

Os artistas regionais foram destaque nos festivais promovidos pelo Governo do estado, por meio da Fundação de Cultura neste ano de 2016. As apresentações trouxeram uma diversidade de expressões culturais com inúmeras ações realizadas para promover a dança, teatro, música, circo, literatura, cinema, entre outros, proporcionando valorização aos artistas e opções de lazer para a população sul-mato-grossense.

O secretário Athayde Nery, avaliou que o ano de 2016 foi de grandes desafios e frisou que a pasta tem a importante tarefa de criar políticas públicas na área de cultura, com espaço de reconhecimento e partilha de saberes artísticos, contribuindo para a implementação de ações inovadoras.

“Apesar da crise econômica conseguimos executar diversas ações. Seguimos comprometidos com as políticas de desenvolvimento sustentável e com o crescimento econômico, para criarmos uma unidade de pensamento. Precisamos entender a cultura como inclusão institucional, política e social, e trazer os municípios conosco para estimular ideias que ajudem a potencializar e ampliar a realização de metas e ações estratégicas para o Estado”, afirmou Athayde.

Teatro e Circo

Foto:Espetáculo Tekoha/ Foto: divulgação

O teatro e circo foram prestigiados com a mostra sul-mato-grossense Boca de Cena, que atraiu mais de quatro mil pessoas às apresentações gratuitas. Realizado entre os dias 18 e 23 de abril, a produção comemorou o Dia Internacional do Teatro e Dia Nacional do Circo -27 de março – com peças teatrais representativas da recente produção do Estado. Também foram realizados seminários, diálogos cênicos e oficinas criativas com os grupos participantes e debates sobre os espetáculos. Esse ano a programação contou com 12 espetáculos, entre dramas, comédias, atrações circenses e teatro infantil, inclusive com uma novidade: teatro especializado para bebês. As apresentações ocorreram no Teatro Aracy Balabanian, Museu de Arte Contemporânea, Praça Ari Coelho e no Calçadão da Barão.

Dos 12 grupos participantes, 10 são de MS : Fulano di Tal, Grupo Palco, Arte e Riso, Cia. Teatro Dois, Cia. Theastai, Núcleo Cena Viva. Dois grupos nacionais foram convidados: o La Casa Incierta, uma companhia de teatro hispano-brasileira pioneira no campo das artes cênicas para a primeira infância e o Circo Rebote, formado por acrobatas e palhaços Atawallpa Coello, Erika Mesquita e Waskar Coello. Na edição 2016 o Boca homenageou o Grupo Unicórnio, que possui 30 anos de história em MS. (Com assessoria).