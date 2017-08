Trânsito Atenção para as interdições no trânsito da Capital neste final de semana Algumas delas se devem as festividades do Aniversário de Campo Grande

Foto: Divulgação/ PMCG A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), alerta para as interdições que acontecem em diversos trechos da cidade. Algumas delas se devem as festividades do Aniversário de Campo Grande. Confira: 23/08 às 19h a 27/08 até 0h – Marcha para Jesus – Av. Profº Luis Alexandre de Oliveira, entre as avenidas Afonso Pena e Arquiteto Rubens Gil de Camilo/ Rua Hélio Yoshiaki Ikeziri com a Avenida Ivan Fernandes Pereira 24/08 – Cruzada Evangelística – Rua Oscar Braga, entre as ruas Londrina e Esmeralda Serra – das 08h às 22h. 25/08 às 18h a 26/08 até às 18h – Desfile Cívico (montagem do palco) – Avenida Afonso Pena, sentido Centro/Shopping, entre Avenida Calógeras e Rua 14 de Julho. 25/08 – a partir das 20h, será interditado a Rua Américo Carlos da Costa entre Pacifico Lopes de Siqueira e Rua Silva jardim. 26/08 – Corrida do Facho – Será interditado o quadrilátero da Rua 14 de Julho/Dom Aquino/ 13 de Maio/15 de novembro – a partir das 6h. 26/08 – Evento Teatro Imaginário – Rua São Roque, entre as ruas Brigadeiro Tobias e Brigadeiro Machado – das 14h às 0h. 26/08 – Evento Evangélico – Rua Segismundo Tavares Santana, entre as ruas Durando Pereira da Silva e Evelina Selingardi – das 14h às 23h. 26/08 – Desfile Cívico – Rua 14 de Julho, entre as avenidas Fernando Correa da Costa e Mato Grosso – das 6h às 11h. 27/08 – I Encontro de Louvor – Rua Paraisópolis, entre as ruas Araguacema e Lagoa Seca – das 12h às 19h. 29/08 – Evento religioso – Av Alberto Araujo Arruda entre Rua Areti D Vavas e Rua Jamil Basmage – 18h às 22h