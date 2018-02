Atendimento do cartão do SUS recebe pacientes de cinco unidades de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande, por meio das superintendências da Rede de Assistência à Saúde e a de Relações Institucionais de Saúde (SUPRAS/SUPRIS), segue nesta quinta-feira (15) com os atendimentos do Cartão SUS em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de Saúde da Família (UBSF), com objetivo de facilitar o acesso da população a este serviço.

O serviço do Cartão SUS está disponível nas UBSs Dona Neta e Carlota e nas UBSFs Vila Carvalho, Itamaracá e Estrela Dalva. Nestes locais, o serviço ocorre no horário de atendimento da unidade, das 7h às 11h e das 13h às 17h, até o próximo dia 22.

A expectativa é atender principalmente aqueles que, por questões físicas ou financeiras, possuem dificuldade de deslocamento e, eventualmente, não podem ir até a Central do Cartão.

O atendimento do Cartão SUS foi implantado em outubro de 2017, percorrendo diversas unidades básicas de saúde, incluindo as das zonas rurais e assentamentos, com o objetivo de levar informação e atualizar os dados cadastrais dos pacientes.