Atendimento itinerante da Funtrab estará nesta quarta no Conjunto União

Após a realização de atendimento itinerante na Coophavila II na semana passada, quando cerca de 500 pessoas procuraram os serviços oferecidos pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), nesta quarta-feira(17.1) será a vez do Conjunto União, na Capital.

A equipe da Fundação estará à disposição a partir da 8 horas na Igreja Cristo Bom Pastor, localizada na Rua Petrópolis, 1.773, logo na entrada do núcleo habitacional.

Serão atendidos os moradores em busca de oportunidades de emprego, emissão de Carteira de Trabalho ou para dar entrada ao benefício do Seguro-Desemprego. As pessoas interessadas no atendimento deverão levar os documentos pessoais (CIC, RG ou Certidão de Nascimento ou Casamento e Carteira de Trabalho). O atendimento vai até às 14 horas.