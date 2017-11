2ª fase do Refis Atendimento rápido e desconto de até 85% atraem contribuintes no início da 2ª fase do Refis

Em apenas dois dias de atendimento nesta 2ª etapa do Refis da Prefeitura de Campo Grande, que teve início no dia 1º, cerca de 1,5 mil pessoas procuraram a Central do IPTU para negociar seus débitos e aproveitar o desconto de 85% nos juros e na correção monetária no pagamento à vista e 75% nas multas, das dívidas tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas. No próximo sábado (11) haverá plantão das 8h às 16h para atendimento ao contribuinte. O programa segue até o dia 30 de novembro.A diarista Norma Torraca, 59 anos, aproveitou o início do mês quando recebeu o pagamento para procurar a central e renegociar sua dívida. “Infelizmente não consegui vir na 1ª etapa, quando o desconto era maior, já que precisei esperar o início do mês para entrar dinheiro. Assim que caiu na conta corri para negociar a dívida”, justifica a moradora do Bairro Coophavila, que veio renegociar o IPTU.

Já a cabeleireira Cenir de Freiras, 64 anos, disse que esperou diminuir o movimento para procurar a Central. “O

desconto ainda é muito bom, caiu apenas 5%. Ainda dá pra fazer um bom negócio e quitar a dívida. Eu até queria ter vindo antes, mas sabia que estava sempre lotado. Agora com mais dias nesta etapa achei que era o momento”, disse a moradora do Bairro Santo Antônio.

Quem concorda com ela é o operador de sistemas de informática Antonio Estevão, 66 anos, que veio lá do Carandá Bosque na busca da quitação de sua dívida. “Estamos acostumados a fazer tudo pela internet para evitar filas e pela praticidade. Mas, como essa renegociação precisa ser pessoalmente, eu esperei o movimento diminuir pra vir”, ressalta o contribuinte.

Assim como aconteceu na 1ª etapa do Refis, a equipe da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin) será reforçada e ficará à disposição do público. A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, n.500, Centro, e funciona de segunda-feira a sexta-feira das 8h às 16h.