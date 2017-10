Outubro Rosa Atividades buscam despertam o autocuidado das mulheres com a saúde

Foto: Divulgação/ PMCG

Este mês é lembrado mundialmente como Outubro Rosa para alertar a população, em especial as mulheres, quanto à luta contra o câncer de mama. Durante este período, as unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) de Campo Grande realizam diversas ações para conscientizar pacientes e acompanhantes quanto o diagnóstico precoce da doença e despertar o autocuidado nas mulheres.

Os profissionais de cada unidade realizam atividades, sensibilizando a comunidade em relação aos cuidados e a prevenção do câncer de mama. Estas atividades incluem, rodas de conversa, realização de exames em horários alternativos, atividade física direcionada e momentos de descontração com ênfase no cuidado e no autoexame.

As ações de incluem palestras de orientação de violência contra a mulher, consultas e avaliação odontológicas, coleta de exame preventivo do Papanicolau e chá da tarde com exames e consultas.

As atividades são realizadas nas unidades de saúde (UBS e UBSF) para atender a população e que mora próximo de cada local. Para participar é preciso comparecer na unidade e no horário de cada ação e procurar o profissional responsável. A participação da comunidade é muito importante para garantir o sucesso de cada programação.