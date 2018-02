Graduação Atividades práticas são realizadas por calouros de Jornalismo em visita ao Labcom

Calouros conheceram o local de gravação do programa Estúdio Livre Foto: Brenda Oliveira

Calouros de Jornalismo da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) conheceram o Laboratório de Comunicação — Labcom na quinta-feira (22). Durante a visita, o grupo esteve nos estúdios de gravação de programas televisivos e fotografia, onde realizaram atividades práticas e interagiram com os veteranos.

Segundo a coordenadora do curso e do projeto de extensão “Em Foco”, Inara Silva, nesta semana, os calouros iniciam oficinas de tv, redação jornalística, reportagens, rádio e etc. “A ideia é fazer com que, além da sala de aula, os acadêmicos estejam inseridos nas atividades de extensão proporcionadas pela graduação. Isso é muito importante para que eles possam, desde o início, exercitar o jornalismo”, ressaltou.

Uma das alunas que participou da visita, Alânis Lopes, falou sobre a importância de ter o contato com o laboratório desde o primeiro semestre: “Conhecia o Labcom bem superficialmente e agora tivemos a oportunidade de conhecer a fundo, não apenas os estúdios, mas como funciona uma redação jornalística. Isso nos motivou ainda mais e nos deu a certeza de escolhemos a Universidade certa”.

O projeto de extensão “Em foco” é realizado de segunda-feira a quinta-feira no período da tarde. Para obter mais informações entre em contato por meio do número (67) 3312-3735.