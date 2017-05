Cidade Audiência traça meta para reduzir acidentes no trânsito da Capital

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran) participou nesta quinta-feira (3) da audiência pública “Os rumos da segurança pública municipal: trânsito” promovida pela Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal.

O objetivo principal da audiência era traçar ações e metas para reduzir e prevenir a violência no trânsito, garantindo a vida, integridade e a mobilidade urbana, uma vez que o mês de maio é todo voltado para o movimento internacional Maio Amarelo, que neste ano possui o tema “Minha escolha faz a diferença”.

Segundo o vereador delegado Wellington, a proposta era abrir discussão entre todas as autoridades, pois o tema, trânsito, não caminha sozinho, ele precisa estar integrado com as outras áreas como: educação, saúde e finanças. “É de extrema importância a discussão, porque se não estamos caminhando na rua, estamos dentro de um veículo como condutor e é preciso conscientizar a sociedade, o cidadão, não só pelo mês de maio com a campanha do Maio Amarelo, mas que essa veio como um auxílio para construirmos ações que visem melhorar nosso comportamento diante do trânsito”, disse.

A diretora de Educação de Trânsito do Detran, Marlene Alves Nogueira Rondom, relatou que mais de 80% dos leitos dos hospitais estão ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. “Tudo é uma questão de escolha. Você escolhe dirigir de uma maneira defensiva, ou de uma forma totalmente equivocada. O que mais ocorre, como causa desses acidentes, é o excesso de velocidade, podendo lhe custar a sua vida e a de outro”, destacou.

Agora, segundo o vereador Delegado Wellington, a Comissão Permanente de Segurança Pública encaminhará ofício para a Secretaria Municipal de Educação (Semed) solicitando a inclusão da disciplina de trânsito na grade curricular de todas as escolas municipais e Ceinf’s. Outro encaminhamento é a preferência do pedestre em todas as faixas.

Também participaram da audiência o secretário municipal de Planejamento, Controle e Finanças, Pedro Pedrossian Neto; o vereador, Odilon de Oliveira Júnior; o tenente coronel PM José Amorim Longatto, do 17º Batalhão de Trânsito (BPTran); o diretor presidente da Agetran, Janine Bruno; o Major Wagner Dupin, do Comando Metropolitano de Bombeiros, entre outras autoridades.