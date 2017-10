De graça Aulão do Enem pode ser assistido ao vivo pela Internet

A Subsecretaria Municipal de Políticas Públicas para Juventude promoveu uma transmissão ao vivo do aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Cursinho Levanta Juventude, no último sábado (30), que está sendo realizado no auditório do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG).

Com auditório com a capacidade máxima preenchida, o subsecretário de Políticas Públicas para Juventude, Maicon Nogueira, anunciou, no intervalo das aulas, que o ambiente estava sendo filmado e transmitido pela página da Subsecretaria no facebook. Durante o tempo de aula, houve mais de 900 visualizações no vídeo e o link teve um alcance de mais de 3 mil pessoas.

O objetivo da Subsecretaria é disponibilizar todos os sábados, até o dia 4 de novembro, quando será o último dia de aula, o link para que estudantes ampliem os conhecimentos sobre os temas abordados e se preparem para conseguirem boas notas no exame.

“Foi uma experiência muito boa e tivemos um grande resultado, já que divulgamos para algumas poucas pessoas. Conseguimos alcançar estudantes em outros municípios e que afirmaram que irão acompanhar as aulas. É muito importante que os estudantes aproveitem essa oportunidade para se qualificarem e aprenderem mais”, destacou o subsecretário.

O Cursinho Levanta Juventude é uma parceria entre a Subsecretaria e professores de três grandes colégios particulares de Campo Grande. Os aulões estão sendo realizados desde o dia 16 de setembro, com previsão de término no dia 4 de novembro, e mais de 150 alunos estão todas as manhãs de sábado com aulas que abordam temas sobre redação, humanas, exatas e biológicas.

Para acompanhar o dia a dia da Subsecretaria, acesse o link www.facebook.com/subjuvcg