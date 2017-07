Trânsito Aumenta o número de vítimas em acidente na BR-163 saída para São Paulo "Acidente fatal na BR-163 duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas"

Foto: Adriano Fernandes

Acidente na BR-163 as 14h da tarde desta quinta-feira (13) em Campo Grande, deixa pelo menos dois feridos e dois mortos.A tragédia envolveu quatro veículos.



Segundo testemunhas, o acidente teria sido provocado pelo motorista de uma das carretas que bateu na traseira de um carro de passeio, que foi empurrado na traseira de outra carreta, provocando ainda o engavetamento entre uma caminhonete Ford F-400 do tipo baú e outra carreta.



Conforme o que disseram as testemunhas, o motorista da carreta que provocou o acidente não teria visto que por causa de obras na pista, o tráfego estava sendo liberado parcialmente, na sistema pare-e-siga.

Os mortos são os motoristas do carro de passeio e de uma das carretas, que pegaram fogo na hora do acidente.

Dois feridos foram socorridos por ambulâncias da CCR MSVia, que administra a BR-163.



Bombeiros ainda trabalham no rescaldo do incêndio.

O trânsito esta parado na saída para São Paulo, a partir do entroncamento da BR-163 com a BR-060, rotatória onde termina a avenida Gury Marques