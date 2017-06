Cidade Azambuja e Marquinhos visitam obra na rotatória da Mato Grosso

O prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do governador Reinaldo Azambuja, vistoriou na manhã desta quinta-feira (29) as obras de melhoria para o trânsito da Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins (Via Park), onde a rotatória será reduzida para encaixar três faixas de rolamento e instalação de semáforos mais modernos, melhorando consideravelmente o trânsito na região.

O projeto prevê a instalação de quatro semáforos nas áreas de intervenção, equipados com controladores que regularão o tempo de duração do verde e do vermelho, conforme o fluxo de veículos. “Neste período de estiagem as obras serão aceleradas e tenho certeza que Campo Grande terá mais uma obra de melhoria para o trânsito. Logo estaremos entregando esta obra que vai melhorar a trafegabilidade da Via Park com a Avenida Mato Grosso. É uma obra construída com o Governo do Estado e vai beneficiar todos aqueles que usam a via para ir até o Parque dos Poderes e a região norte de nossa Capital”, frisou o prefeito Marquinhos Trad.

“Esse recurso para a obra nós transferimos para a prefeitura. Ficou três anos parado na administração anterior, porque era convênio, e nós recuperamos esse convênio no início desse ano de 2017 e aplicamos para que pudéssemos fazer esse reordenamento da Via Park com a Avenida Mato Grosso. Finalizando a obra, vamos resolver esse estrangulamento neste trecho. Acho que é uma solução boa porque dá fluxo de tráfego rápido. Vai melhorar muito o tráfego de veículos com os semáforos inteligentes que serão instalados aqui, diminuindo aquela fila enorme que fica. É uma boa parceria para resolvermos os problemas no trânsito de Campo Grande”, disse o governador Reinaldo Azambuja.

Os serviços viários das avenidas Via Park e Mato Grosso estão orçados em R$ 1.323.015,50. Deste total, R$ 1.079.098,78, referente ao lote II, que compreende a implantação de sinalização horizontal, vertical e semafórica e R$ 243.916,50 do lote I, que prevê intervenções na drenagem para abertura de uma pista adicional na Avenida Mato Grosso. As obras acontecem por meio de convênio entre a Prefeitura de Campo Grande com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) .

Serão instalados semáforos na Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Martins (Via Park); Rua Antonio Maria Coelho com a Avenida Nelly Martins (Via Park); Avenida Mato Grosso com a Avenida Antonio Teodorowick e Avenida Mato Grosso com a Avenida Teodorowick.

A vistoria foi acompanhada pelo Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais Antônio Lacerda; Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese; Diretor-Presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, Janine de Lima Bruno.