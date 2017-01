Política Azambuja interrompe férias para reforçar pacto por Campo Grande

Representantes do Governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande se reuniram nesta quinta-feira (19) para reforçar pacto de investimento na capital de Mato Grosso do Sul. Mesmo licenciado e em período de férias, o governador Reinaldo Azambuja compareceu na governadoria para formalizar o repasse de R$ 25 milhões para a recuperação de ruas e avenidas da cidade. Além dele, a governadora em exercício Rose Modesto e o prefeito Marcos Trad assinaram o documento.

Durante o ato solene, Reinaldo destacou a importância do diálogo entre o Governo do Estado e as prefeituras de Mato Grosso do Sul para a solucionar problemas dos municípios. “Dá para resolver quando sentamos à mesa e buscamos soluções conjuntas”, disse, citando o planejamento como ferramenta para a promoção do desenvolvimento das cidades.

O governador reforçou as parcerias que mantém com as prefeituras e salientou a retomada do diálogo com os gestores de Campo Grande. “Esse pacote de investimentos pela Capital é para recuperar vias públicas de forma emergencial (tapa-buracos), mas já estamos formatando um programa para recapearmos as principais vias da cidade, que é uma solução mais eficaz”, garantiu.

Reinaldo enfatizou ainda investimentos estaduais já concluídos e em andamento na capital sul-mato-grossense. “Estamos revitalizando a Avenida Euler de Azevedo (prolongamento da Avenida Dom Antônio Barbosa), com mais de R$ 14 milhões; e fizemos a pavimentação e drenagem de águas pluviais no Polo Empresarial Miguel Letteriello. Paralelo a isso, estamos discutindo a edificação de mais de 300 moradias para famílias que saíram da Cidade de Deus”, contou.

Investimentos no interior também foram lembrados. “Investimos mais de R$ 70 milhões na emergência em várias cidades, recuperando erosões, reconstruindo pontes caídas – são mais de 70 pontes de concreto em construção no Estado – e restaurando vias. O Governo está sendo parceiro dos 79 municípios”, enfatizou. Reinaldo ainda atestou que visitará todas as prefeituras do Estado parar discutir prioridades locais e fechar parcerias. “Vamos viajar todos esses municípios fazendo uma agenda como fizemos com o prefeito de Campo Grande, para mostrar o que queremos para 2017”, afirmou.

Com o comando do Estado até dia 30 de janeiro, período de férias de Reinaldo, Rose frisou o trabalho do Governo próximo das prefeituras. “O Estado só vai bem quando os municípios vão bem. Hoje é mais uma prova de que são parcerias que vão dar condições das pessoas viverem melhor em Mato Grosso do Sul”, pontuou.

Juntos por Campo Grande

Chamado de “Juntos por Campo Grande”, o pacto do Governo do Estado com a Prefeitura da Capital garante R$ 50 milhões para melhorias na infraestruturas das vias urbanas. Do total de investimento, R$ 25 milhões são de recursos dos cofres estaduais, retirados do Fundersul. Com a assinatura do convênio realizada nesta quinta-feira, o Governo está apto a transferir a verba para a prefeitura iniciar os trabalhos.