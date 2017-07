Cultura Baile dos idosos retorna neste sábado com show do Grupo Los Celestiales "A partir das 14h às 17h, os idosos da Capital poderão dançar a vontade ao som do grupo Los Celestiales. A entrada é gratuita."

Por: Larissa Amaral com Assessoria da PMCG 26/07/2017 às 09:10

Foto: Reprodução web A partir deste mês de julho, todo último sábado de cada mês será de animação para os idosos de Campo Grande. Isto porque a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), realizará o Baile da MelhorCidade, no espaço do Teatro de Arena do Horto Florestal, retomando os bailes abertos ao público da terceira idade. Neste sábado (29), das 14h às 17h, os idosos da Capital poderão dançar a vontade ao som do grupo Los Celestiales. A entrada é gratuita. A expectativa é de que o baile reúna um público de aproximadamente 500 pessoas. “Vamos resgatar a essência dos bailes, tão apreciados pelo público da terceira idade. Será um momento de lazer, com música e dança uma vez a cada mês”, destaca a secretária-adjunta da Sectur, Laura Miranda. Los Celestiales Com uma trajetória de shows na Argentina e na Bolívia e um repertório dançante, o grupo é formado há mais de 30 anos, e já gravou 12 LPs e quatro CDs. O último trabalho do grupo vendeu mais de 80 mil cópias com a música “Andréia”. O grupo é formado por Raimundo (baixista), Leonardo Franco (violão e voz), Damião “Ratinho” (baterista), Ronaldo (violão e voz) e Valdir (gaita). (Com assessoria).