Cidade Bairros da Capital poderão ficar sem água nesta quarta-feira

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

A Águas Guariroba realiza nesta quarta-feira (14) uma manutenção em sua subestação de energia elétrica responsável pelo funcionamento da captação do córrego Guariroba. O serviço está programado para 17h, com previsão de término às 23h. A interrupção temporária no bombeamento poderá afetar a pressão da água das regiões abastecidas pelo sistema nesta madrugada e na quinta-feira (15).

Técnicos do centro de controle operacional da Águas Guariroba já estão monitorando os níveis de reservatórios da cidade e acionando o sistema de contingenciamento – que possibilita a utilização de água de outras fontes, como os poços profundos, para minimizar o impacto à população abastecida pela captação Guariroba, responsável por 34% da água distribuída na Capital.

A concessionária orienta a população a reservar a água das caixas d’água apenas para atividades essenciais neste período. Casos emergenciais receberão o apoio de caminhões pipa. A empresa está à disposição em seus canais de atendimento: 0800 642 0115 ou 115. A Águas Guariroba pede a compreensão dos moradores pelo transtorno momentâneo e informa que está trabalhando para minimizar ao máximo os impactos da manutenção.

Os bairros que poderão receber água com menor pressão nesta quinta-feira são: Centro, Jardim Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian, Jardim Oiti, Condomínio Dahma, Jardim Panorama, Bairro Tiradentes, Chácara Cachoeira, Vilas Boas, Jardim São Lourenço, Jardim São Bento, Vila Carvalho, Estrela do Sul, Vila Planalto, Santo Amaro, Taquarussu, Pênfigo, Batistão, Carandá Bosque, Centenário, Coophasul, Coophavilla I e II, Coronel Antonino, Cruzeiro, Jardim Autonomista, Jardim Paulista, Jardim América, Jardim Caiçara, Jardim Oliveira, Petrópolis, Jardim Tarumã, Jardim Tijuca, Jockey Clube, Marcos Roberto, Vila Margarida, Vila Nhanhá, Nova Campo Grande, Nova Lima, Novos Estados, Jardim Panamá, Pioneiros, Piratininga.

Popular, Parque das Nações, Parque dos Laranjais, Recanto dos Pássaros, Santo Antônio, Jardim dos Estados, Coophafé, Giocondo Orsi, Itanhagá Parque, Amambaí, Guanandi, Jardim Jacy, Piratininga, Jardim Aero Rancho, Jardim Centenário, Estrela Dalva, Jardim Polonês, Vila Nasser, São Francisco, Nova Campo Grande, Jardim Carioca, Santo Antonio, São Conrado, União, Jardim Bonaza, Monte Castelo, Seminário, Arnaldo Estevão de Figueiredo, Cidade Jardim, Rita Vieira , Itamaracá, Universitário, Vila Sobrinho, Vila Carlota, Vila Ieda, Jardim Albuquerque, Vila Progresso, Monte Líbano