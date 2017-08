Cultura Banda Cachorro Grande faz show em Campo Grande neste sábado "Banda apresenta repertório do primeiro álbum ao vivo, gravado em São Paulo, com previsão de lançamento no segundo semestre desse ano."

Foto: Divulgação

A banda Cachorro Grande, uma das mais icônicas do rock nacional, na estrada há 18 anos, se apresenta em Campo Grande no próximo dia 05 de agosto, sábado, no 21 Music Bar. O show tem novo formato, de mesmo repertório do primeiro álbum ao vivo, que será lançado ainda neste ano.

O álbum “Cachorro Grande Ao Vivo” reúne os principais hits, e foi gravado durante dois shows em São Paulo, no Centro Cultural Rio Verde, com participação especial de Samuel Rosa, do Skank, na música “Sinceramente”. Outros sucessos presentes são “Dia Perfeito”, “Você não sabe o que perdeu” e “Desentoa”.

Sobre a Cachorro Grande

A Cachorro Grande foi formada em 1999, em Porto Alegre, e é atualmente composta por Beto Bruno (vocal), Marcelo Gross (guitarra), Gabriel Azambuja (bateria), Pedro Pelotas (teclados) e Rodolfo Krieger (baixo). De lá pra cá, os gaúchos se tornaram uma referência da música nacional graças às apresentações explosivas em palcos do Brasil afora, mérito reconhecido com o prêmio de melhor show entregue à Cachorro na cerimônia do VMB da MTV, em 2007.

Calcado em influências que vão de Mutantes a Beatles, Rolling Stones e The Who, o som da banda transita pelo rock clássico, britpop e elementos eletrônicos. O grupo já se apresentou com grandes nomes do rock nacional, como Skank e Marcelo D2, e abriu shows de Oasis a Rolling Stones.

Cachorro Grande @ 21 Music Bar

Sábado, 05 de agosto, a partir das 21h (abertura da casa)

Rua Vicente de Paula, 160 – Campo Grande – MS

Entrada: 1º lote (meia entrada) – R$30,00; 2º lote (meia entrada) – R$40,00; 3º lote (meia entrada) – R$50,00.

Vendas: https://www.sympla.com.br/cachorro-grande-no-21-music-bar__163347

Pontos de venda: 21 Music Bar; Mormaii Campo Grande

Classificação: 18 anos

(Com assessoria).