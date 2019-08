EMPREENDEDORISMO Bar da região central inova e estimula empreendedorismo feminino em feira com 27 expositoras Dona do bar tornou experiência própria com vendas diretas para incentivar amigas e outras parceiras a aumentar renda familiar

Um bar localizado na área central de Campo Grande tomou a iniciativa inusitada de ceder o espaço da casa para que empreendedoras da cidade, oriundas de diversos segmentos do comércio, possam vender seus produtos e serviços. Neste sábado (10) acontece no Saideira Classic Bar a Feira das Amigas Empreendedoras CG, das 10 às 16 horas, que será tanto na área interna quanto externa do bar.

No total, 27 expositoras participam do encontro com a venda de cosméticos, comidinhas e doces gourmet, roupas, sapatos, semijóias, pacotes de saúde e beleza, até itens de sex shop com orientações personalizadas do uso dos produtos estarão disponíveis às clientes. Trata-se de um momento de união, confraternização e estímulo ao empreendedorismo feminino na Capital.

De acordo com Eloisa Patrícia da Silva Dias, dona do Saideira, esta é a sexta edição da feira, que começou bem pequena, mas com muita vontade de crescer. “No início, éramos apenas 6 expositoras. Usei minha experiência própria, pois eu vendia lingeries antes de assumir o bar. Com o apoio de mais duas amigas, a Emília Graciela Lemes Aranda e a Claudiana Niedack de Moura, organizamos o primeiro encontro, já pensando nos próximos que viriam”, explicou a empresária.

O intuito de Elô, como é carinhosamente chamada pelos amigos, é fazer com que a feira se torne um evento fixo da casa, durante um sábado de cada mês. “Será um momento da gente compartilhar as nossas experiências, aumentar o alcance e a visibilidade das vendas das nossas parceiras. A empreendedora começa a fazer as coisas dentro de casa, para poder ajudar no sustento de sua família. Com o estresse e a correria no dia-a-dia, o cuidado com os filhos, aqui ela poderá ter seu momento de descontração, relaxamento, vender mais e fazer novas amizades”, explicou a dona do Saideira Classic Bar.

O marido e também dono do bar, Roberto Ferreira Carvalho, deu total apoio à Eloisa, já que a feira também estimula o movimento da casa e agrega novos clientes. “O legal é que o esposo, namorado, companheiro ou mesmo amigo que vier acompanhado da cliente também poderá curtir essa experiência. Teremos mesas no entorno para que possam tomar uma cervejinha, apreciar um petisco, enquanto aguardam as meninas conferirem todos os produtos e serviços”, acrescentou Elô.

Degustações e sorteios

Durante a Feira das Amigas Empreendedoras CG, todas as clientes que comprarem acima de 30 reais, já ganham o direito de estourar um balão com brinde. “Teremos uma parede com diversos balões e só pelo fato de comprar aqui, ela automaticamente já ganha esse mimo, cedido pelas parceiras do evento. Ainda haverá sorteios de outros produtos e serviços”, confirmou Eloísa.

O evento conta com degustações de produtos, água saborizada e até um drink especialmente feito para estimular a libido das mulheres.

A grande novidade desta edição é a presença do estilista de bolsas customizadas, Tom da Varekai Store, para complementar a ideia de que empreendedorismo entre mulheres também agrega homens como parceiros. “As bolsas são lindas, com materiais incríveis e são personalizadas conforme o gosto da cliente”, ressaltou Elô.

Todas as mulheres estão convidadas a conhecer a feira, que estimula a troca de ideias, amplia o leque de aprendizagem e fomenta o comércio local.

Serviço

Feira das Amigas Empreendedoras CG

Data: 10 de agosto, das 10 às 16 horas

Local: Saideira Classic Bar

Endereço: Rua Dom Aquino, 2331 – Centro. Campo Grande – MS

Informações: (67) 3023-5050