119 anos de Campo Grande Belmar Fidalgo ganha revitalização na comemoração dos 119 anos de Campo Grande

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, entregou na noite desta quinta-feira (2), como parte da programação em comemoração ao Aniversário de 119 anos de Campo Grande, a revitalização da Praça Esportiva Belmar Fidalgo.

A Praça, que recebe, aproximadamente, duas mil pessoas por dia, recebeu manutenção nos banheiros ; melhorias nas quadras de areia e parque infantil; alambrado e troca do gramado no campo de futebol, recapeamento na pista de corrida e troca de iluminação. Durante a cerimônia, com a presença de grande parte dos secretários municipais, o prefeito reforçou a necessidade de união de todos para que a cidade se desenvolva, mesmo que enfrentando crises.

“Mesmo com o País passando por uma escassez financeira, estamos conseguindo fazer as coisas para Campo Grande. Hoje é um exemplo vivo disso. Não estamos gastando R$ 1 real para a reforma da praça. Fomos bater na porta de empresas e conseguimos a ajuda do Sicredi e da Plaenge, que nos atenderam. A cidade é de todos nós. Vocês nos acolheram e acolheram a cidade que lhes acolheram”, declarou o prefeito.

Marquinhos ressaltou ainda que pretende levar a parceria de sucesso para outras praças de Campo Grande, melhorando as condições de parques das sete regiões de Campo Grande. “Vamos buscar parcerias para revitalizar o Elias Gadia, Jacques da Luz, Tarsila do Amaral, Sóter. Todos os lugares que recebem as pessoas para caminhar e fazer exercício. É mais do que deporto, é saúde pública e lá a Prefeitura estará presente”, declarou o prefeito.

Edir Bezerra Lis, 52 anos, frequenta o Belmar Fidalgo três vezes por semana e gostou muito da revitalização, que na avaliação dela, deu nova cara a praça. A opinião é compartilhada por Leandro Nogueira, 41 anos. Ele elogiou o cuidado em cada detalhe da revitalização. “Muito mais cuidada. A calçada era toda quebrada, esburacada e está lisa, bonita, cuidada. As quadras foram pintadas. Está tudo bonito e cuidado nos mínimos detalhes”, analisou.

O diretor da Fundação Municipal de Esporte, Rodrigo Terra, destacou a nova forma de parceria, aproximando os empresários da população, fazendo com que sobre dinheiro para investimento na contratação de profissionais e compra de material esportivo. “São mais de 15 mil pessoas inscritas em atividades oferecidas pela Prefeitura em toda Campo Grande. Temos este objetivo do prefeito, de levar esta parceria para outras praças esportivas da nossa cidade”, disse.

Tecnologia

O diretor da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Garcia Cardoso, explicou que a praça também passa a contar com a inovação do Programa Conecta Campo Grande, da Agência de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec). Dois totens com códigos QRCODE foram instalados para que o cidadão tenha acesso a diversas informações.

“Em uma rápida pesquisa, observamos que duas mil pessoas transitam no entorno da praça e muitas olham para as pessoas fazendo atividade e se sentem, muitas vezes, acanhadas de perguntar. Esta tecnologia oferece esta oportunidade da população ter esta informação sobre as atividades que são desenvolvidas aqui. Este é o princípio da Cidade Inteligente, que o prefeito está trazendo para Campo Grande”, ressaltou.

A diretora da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Berenice Maria Jacob Domingos, agradeceu a parceria das empresas, que garantiu a reforma da praça, carente de um cuidado especial, por ser extremamente democrática e inclusiva.

O vereador Papy lembrou que com a crise que o País enfrenta, destacam-se projetos que usam planejamento, estratégia, ousadia e criatividade, como a parceria entre a Prefeitura e as empresas, demonstrando que todos estão interessados no bem coletivo, investindo em espaços onde as pessoas fazem amizade e se relacionam.

O secretário de Cultura e Turismo do Governo do Estado, Athayde Nery, considerou a parceria uma demonstração de amor do prefeito com Campo Grande, afirmando que o contrário de insegurança pública não é o armamento e policiamento, mas o investimento na convivência, que lugares como as praças proporcionam para população.

Parceria

O representantes da Sicredi, Celso Regis, agradeceu a parceria e elogiou a forma transparente e honesta com que a gestão investe na cidade, assegurando que está junto na proposta de fazer as pessoas mais felizes. Já o representante da Plaenge, Marcelo Kenchikoski, lembrou da história de 30 anos de parceria da Capital com a empresa e pediu para que a população cuide do espaço com muito carinho.

As obras de revitalização tiveram início no dia 4 de abril, com investimento de R$ 400 mil, em parceria com as empresas Plaenge e Sicredi, por meio do Programa de Parceria Municipal (Propam). O espaço foi inaugurado em 1933 como estádio de futebol e chegou a receber até o jogador Pelé. Em 1987 se transformou em praça.

Em breve, a Prefeitura publicará um edital para reativar a lanchonete, que funcionará durante o dia com produtos naturais e no período noturno, do lado de fora, como um barzinho.

A Prefeitura de Campo Grande oferece diversas atividades na Praça Belmar Fidalgo, onde são oferecidas oficinas de ginástica/ Ritmos, Capoeira, Pilates, Vôlei de Areia, Funcional na areia, Beach Tennis, Futebol, Basquete e Futsal, gratuitamente para crianças e adultos.