Bem Estar Bem Estar do Sesi e Rede Globo leva atendimentos e vai medir indicadores de saúde do campo-grandense

A possibilidade de realizar exames e receber orientações com médicos especialistas mexe com a emoção de muita gente que há anos aguarda por um tratamento de saúde pelo SUS. Na fila das tendas do Bem Estar Global, realizado pelo Sesi e pela Rede Globo em parceria com a TV Morena, homens e mulheres de todas as idades se organizavam como podiam – com guarda sóis, chapéus, protetor solar e muita água – enquanto não eram atendidos em uma das tendas que ofereciam serviços como dosagem de glicemia, acupuntura, avaliação de catarata, entre outros.

O evento foi realizado durante toda a manhã desta sexta-feira (24/08), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande (MS), e transmitido ao vivo pela Rede Globo durante todo o programa Bem Estar, com apresentação de Fernando Rocha. A estudante Jéssica Ferreira, 17 anos, levou a sobrinha para ver de perto as atrações do programa, enquanto o pai, o servente de pedreiro Carlos Ferreira, fazia um exame de vista. “Vimos da na TV que teriam exames de catarata e o pai queria fazer, porque o ele tem reclamado da vista”, contou. O autônomo Luis Carlos Varanda, 38 anos, foi com a família curtir o show da dupla Humberto e Ronaldo. “Se tem uma opção de lazer, temos que aproveitar”, disse.

Do Bairro Colibri, a costureira Maria das Graças Mattos, 61 anos, aguardava para tirar as medidas antropométricas na tenda da saúde do Sesi. “Meu filho está no meu pé por causa do excesso de peso. Ele fala que quando a gente chega na minha idade precisa se cuidar mais, mas não é em todo lugar que consegue marca consulta para ver essas coisas”, disse. Ali eram oferecidos diversos atendimentos de prevenção à obesidade, como medida de peso, altura, IMC e cintura. Em outras tendas, também era possível medir a glicemia, colesterol, entre outros índices.

Posteriormente, munido das avaliações realizadas com o público, é divulgada as condições de saúde da população campo-grandense. Dá até para entender se as pessoas estão se cuidando mais, ou menos, porque a caravana do Bem Estar esteve na Capital no ano passado e os mesmos dados também foram coletados. “O Sesi realiza este trabalho junto às indústrias e, com ações com esta, estende para a população esta oportunidade de receber orientações de saúde, além de se prevenir”, afirmou o gerente do Sesi de Campo Grande, Helton Leal.

O diretor da Fiems, Julião Flaves Gaúna, acrescenta que o Sistema Fiems, do qual o Sesi faz parte, adota como missão o papel social. “O Sesi, enquanto iniciativa privada, oportuniza as pessoas ter acesso à saúde, que é um dos gargalos não preenchidos dentro do leque de serviços públicos”, disse.

Para o apresentador do Bem Estar, Fernando Rocha, o resultado da caravana é o legado que deixa para a população por onde passa. “As pessoas se divertem, é uma grande festa, mas a caravana é algo que vai muito além disso. Deixamos uma lição de auto estima e cuidados”, considerou. Com apoio do Sesi, o Bem Estar Global viaja por todo o Brasil para promover a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros e fazer, levando atendimentos médicos de qualidade gratuitos a todo. A 4ª temporada do Bem Estar começou em março e Campo Grande foi a quinta cidade a receber o evento, que, sempre com apoio do Sesi, neste ano também já passou por Salvador (BA), Porto Velho (RO), Goiânia (GO) e Betim (MG).

Além dos serviços de saúde, o evento também contou com shows das duplas sertanejas Humberto & Ronaldo e Manu & Rafael, bem como do cantor Evandro Campos, além do grupo Top Samba. Nas tendas, o público teve à disposição serviços como dosagem de glicemia, aferição de pressão, atendimentos médicos de acupuntura e auriculoacupuntura, aferição da pressão ocular; avaliação de catarata, testes capilares (glicemia e colesterol), entre outros.