Universidade Biblioteca da UCDB funcionará em horário diferenciado durante as férias

Biblioteca Pe. Félix Zavattaro fica localizada no campus Tamandaré Foto: UCDB

Durante o período de férias na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a Biblioteca Pe. Félix Zavattaro, localizada no campus Tamandaré, irá funcionar em horário diferenciado. Nos dias, 18, 20, 27 e 28 de dezembro o espaço estará aberto das 7h20 às 19h. Já no período das comemorações de fim de ano, nos dias 22 a 26 de dezembro e 29 de dezembro a 2 de janeiro, não haverá expediente.

O atendimento volta ao normal no dia 3 de janeiro (quarta-feira), quando a biblioteca continua a funcionar das 7h20 às 19h de segunda-feira a sexta-feira. Nos finais de semana do mesmo mês, o expediente encerra-se às 12h. Mais informações podem ser adquiridas por meio do número: (67) 3312-3554.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.