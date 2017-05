Cidade Biblioteca municipal abre exposição do artista plástico Guto Naveira

A Biblioteca Pública Municipal “Anna Luiza Prado Bastos”, localizado no Horto Florestal, em Campo Grande, abre exposição do artista plástico Guto Naveira, nesta quinta-feira (04), a partir das 14 horas.

As telas ficarão expostas na Biblioteca até o dia 02 de junho e contará com 10 painéis do artista.

A aproximação de Guto Naveira com as artes plásticas teve início em 2008, quando passou a criar um trabalho com a mistura do cartoon com grafite, apresentando como resultado o pop art contemporâneo. A marca de Guto é o uso de cores vivas e fortes.

Durante o lançamento da exposição, a mãe de Guto, a escritora e membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, Raquel Naveira, apresentará sua obra infantil “Guto e os Bichinhos”. A apresentação do livro ocorrerá em homenagem ao Dia das Mães, que será celebrado no dia 14 de maio.

“Guto e os Bichinhos” é um livro colorido, com pequenos poemas e ilustrações, que levará o leitor a conhecer os bichinhos do personagem, que vão desde a pequena formiga até o grande jacaré.

Alunos da Rede Municipal de Ensino também estarão na abertura da mostra e participarão de uma tarde de contação de histórias com o livro de Raquel Naveira.