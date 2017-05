Maio amarelo Blitz educativa, com entrega de brindes encerra ações maio amarelo

Com blitz educativa, a Agetran e órgãos integrantes do Gabinete de Gestão Integrada de Trânsito (GGIT), encerraram o movimento do “Maio Amarelo” de 2017 nesta quarta-feira (31), na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua 25 de Dezembro, com entrega de brindes e orientações aos motoristas e pedestres.Foram realizadas diversas ações durante todo o mês, como palestras, atividades lúdicas para crianças nas escolas e centros de educação infantil (Ceinfs), blitz educativas, entre outras várias ações. No total, foram mais de 8.500 pessoas e 59 órgãos atendidos no período.

A chefe da divisão de Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta, ressaltou a importância das ações deste mês para que elas se estendam por todo o ano. “A sociedade já está se sentindo co-responsável nessas questões pela vida. Hoje, encerra o maio amarelo, mas temos que viver todos os ‘meses amarelos’, sempre reforçando as ações e atitudes para um trânsito mais seguro, pois sem elas poderíamos ver as estatísticas de acidentes dobrarem, triplicarem”, diz.

O Tenente Coronel José Amorim Longatto, Comandante do Batalhão Polícia Militar de Trânsito (BPTran) e Presidente do GGIT, salienta que as ações têm que ser continuadas e propagadas, a fim de atingir a maior quantidade de pessoas possível. “Quanto gabinete gestor, toda atividade desenvolvida visa buscar o chamamento da sociedade para a importância da conservação da vida. Estamos vendo pessoas, famílias, perdendo seus entes na melhor fase da vida, entre os 18 e 35 anos, que são os principais envolvidos em acidentes de trânsito. Precisamos reduzir isso e essas campanhas visam conscientizar a população”, afirmou.

Ivanise reforça que não se pode deixar de fazer esse tipo de trabalho. “Todas as ações de junho já estão programadas, além da Semana Nacional do Trânsito, que acontece mês de setembro. Atitudes como não utilizar celular enquanto dirige, não avançar o sinal vermelho, não beber e dirigir, são ações que preservam a vida do motorista e de todos a sua volta”, concluiu.