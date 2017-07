Procon Municipal Boleto vencido poderá ser pago em qualquer banco "Até Dezembro deste ano os boletos de qualquer valor que estejam vencidos, poderão ser regularizados em qualquer banco."

Foto: Procon Municipal

O consumidor não precisará mais se preocupar com a impressão da segunda via para pagar boletos depois da data de vencimento. Segundo Dr° Valdir Custódio diretor do Procon Municipal, entra em vigor um novo sistema que permite o pagamento de boletos vencidos em qualquer banco.

O sistema será implantado aos poucos, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Em um primeiro momento, somente documentos acima de 50 mil reais poderão se beneficiar desse recurso. O pagamento de boletos vencidos de menor valor, abaixo de 200 reais, poderá ser efetuado em qualquer banco a partir de dezembro. Conforme mostra o cronograma.