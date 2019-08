Incêndio Bombeiros combatem incêndio em fábrica de processamento de resíduos de Campo Grande Moradores da região fizeram vídeos e é possível ver a fumaça, além do barulho das chamas. Não há feridos

Equipe do Corpo de Bombeiros combate, desde o início da manhã de ontem, chamas que atingiram uma fábrica de processamento de resíduos em construção civil, na avenida Cônsul Assaf Trad, bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Moradores da região fizeram vídeos e é possível ver a fumaça, além do barulho das chamas. Não há feridos.

A testemunha, que prefere não se identificar, disse que o fogo começou por volta das 2h (de MS). A esposa do proprietário conta que mora perto e também acordou por conta do barulho. Além do susto, ela lamenta o prejuízo de uma máquina que tritura madeira.

O tenente Alencar, que atua no combate ao fogo, alegou que cerca de 20 homens estão no local e o início do fogo seria em meio a entulhos.