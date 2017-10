Reconhecimento Bombeiros conquistam as primeiras colocações do Prêmio de Inovação na Gestão Pública

Foto: Divulgação

Na última quarta-feira (25) foi realizada a premiação dos servidores estaduais ganhadores do XII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública – Edição 2017. Dois projetos coordenados por bombeiros militares conquistaram a primeira e segunda colocação na categoria Prática Inovadora de Sucesso.

O projeto Bombeiros na Escola, coordenado pelo major Alison Pinheiro e sargento José Carlos Pedroso, conquistou a primeira colocação na categoria. A iniciativa prevê, semanalmente, visita de bombeiros militares às escolas da rede pública do município de Mundo Novo para abordagem de noções básicas de cidadania, atendimento pré-hospitalar, prevenção e combate a incêndios, entre outros assuntos.

A segunda ação premiada foi o Concurso de Poesia: Contribuindo com a Educação Escolar, coordenado pelo major Pablo Diego e sargento Antônio Carlos de Moraes, que promove entre escolas da rede pública e particular do município de Ivinhema concurso de poesia com temáticas relacionadas aos bombeiros militares, com o objetivo de estreitar laços entre estudantes e a corporação.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, parabenizou os servidores e destacou a importância de iniciativas inovadoras para a segurança pública. “São ações como essas que fazem a diferença no dia a dia do serviço público e da nossa população”, frisou o secretário.

No total, 73 projetos foram inscritos em duas modalidades: Práticas Inovadora de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis no âmbito do Governo do Estado. Os projetos classificados em 1º, 2º e 3º lugar, nas duas modalidades, receberam o valor de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil, respectivamente, totalizando R$ 24 mil. Todos os participantes que tiveram seus projetos habilitados receberão, posteriormente, os certificados de participação como incentivo para continuarem inserindo suas ideias e práticas nas das próximas edições.

Major Alison Pinheiro comanda o 12º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente em Mundo Novo e major Pablo Diego, o 11º Subgrupamento de Bombeiros Militar Independente em Ivinhema.

O evento contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, do secretário de Administração, Carlos Alberto de Assis, do comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Esli Ricardo de Lima, entre outras autoridades.