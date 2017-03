CadÃª os manos? Eles estÃ£o na periferia de Campo Grande

Cadê os manos? Eles estão na periferia de Campo Grande

Sensodd é sucesso na periferia da Capital

#Rap

Talento é o que não falta na periferia de Campo Grande, exemplo são os meninos: SpeedMC (Nathan Reinjak), Duende Verde (Lucas Matos), Stunt (Matheus Mikoleit), que fazem parte do trio de rap Sensodd. Em nossa cidade eles fazem sucesso e já possui vídeo com mais de 22 mil acessos na internet. Nathan mora no Santa Luzia, Matheus na Vila Marli e o Lucas no Cophavilla.

#DeSaída

Corre nos bastidores da política que o prefeito Marquinhos Trad pode ficar sem o atual secretário de saúde. Dizem que ele já estaria de malas prontas para abandonar o cargo, será?!

Rodrigão na praia em Fortaleza

#Rodrigão

O apresentador Rodrigo Nascimento do Cidade Alerta da Rede Record está comemorando a semana do aniversário em Fortaleza. Anda feliz da vida com audiência do programa, diga de passagem ele merece.

#Barbearia

Inaugurou nesta quinta-feira mais uma rede de barbearia em nossa cidade, a QOD Barber Shop. A empresa já conta com cinco unidades no Rio Grande do Sul e agora chegou em nossa cidade. Ahh essa promete!

#PizzariaNova

A contadora e empresária Edenise, inaugura nesta sexta-feira a mais nossa pizzaria Sanchik Gourmet em nossa cidade. Os clientes terão diversas pizzas para saborear, o ambiente estar super localizado e fica na rua 26 de agosto, próximo da Calogeras.Também terá o serviço de disk- entrega pelo número (67) 3305-0899.

#SeletivaPredadores

Acontece neste sábado, a partir das 15 horas, a seletiva de Predadores 2017 no Belmar Fidalgo, em Campo Grande. As inscrições são feitas no local e custa R$ 10. A seleção encerra ás 17 horas.

#Santidade

A gravação do DVD Santidade e Avivamente acontece neste sábado com a cantora Viviane Barreto. O evento será realizado na Igreja Tempo de Deus, na rua Rui Barbosa, 4055. A partir das 19 horas, entrada gratuita.

# Encontro

O 2º Encontro do Clube do Livro acontece neste sábado na livraria Saraiva no Shopping Bosque dos Ipês.O grupo estará dando seqüência nas leituras e o próximo livro será do Happy Potter a câmara secreta. Vale à pena, o encontro começa a partir das 17h30, com entrada gratuita.

#DeFora

O deputado Lídio Lopes do PEN, não conseguiu conquistar a presidência da Comisão da Assembleia Legislativa dessa vez. Ele ficou magoado e cogita ser independente na casa de leis após disputa. Quem conquistou o cargo foi o deputado Beto Pereira.

João Antônio Argerin na Câmara

#Parlamento Jovem

O presidente da Juventude do PDT em Campo Grande, protocolou essa semana na Câmara de vereadores, o ofício que solicita o retorno do Parlamento Jovem na casa de leis. O projeto foi apenas realizado entre os anos 2011 e 2012. Agora ele quer o retorno, com a finalidade de inserir o jovem estudante no contexto político de nossa cidade. Estamos na torcida!

#Contato

