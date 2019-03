Graduação Café Teológico promove troca de conhecimentos entre pesquisadores e acadêmicos

Evento foi realizado no anfiteatro da Biblioteca Pe. Félix Zavattaro Foto: UCDB

Os acadêmicos do curso de Teologia da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) participaram, na noite desta quinta-feira (14), do “Café Teológico” — um bate-papo repleto de conversação que envolveu a comunidade acadêmica e os agentes pastorais da comunidade eclesial no debate de temas de relevância.

Na data, a palestra foi ministrada pelo Pe. André Márcio Nogueira, mestre em Filosofia, que abordou o cruzamento entre o pensamento filosófico e teológico. De acordo com o palestrante, o tema surgiu a partir da proposta do evento que é gerar uma reflexão teológica por parte dos acadêmicos e incentivar raciocínios que construam pontos de diálogo com outras áreas do conhecimento.

Segundo o professor responsável pela organização do evento, José Adriane Stevaneli, o “Café Teológico” oferece aos acadêmicos um espaço maior de interação e trocas de conhecimentos a partir de discussões interdisciplinares. Além disso, a palestra veio como um momento de convivência e partilha de opiniões.

“As provocações são sempre para ‘alargar os horizontes’. Neste sentido, o tema visa purificar a imagem de Deus cristão afastando-o de qualquer pacto com projeto de morte e dor, mas um aliado da vida e da realização humana. Um Deus solidário com o sofrimento humano, uma vez que ele mesmo assumiu nossas dores”, esclareceu o docente.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.