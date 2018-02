Extensão Calouros de Publicidade e Propaganda conhecem Agência Experimental Mais Comunicação

Pastoral participou da recepção aos calouros e promoveu dinâmicas Foto: Brenda Oliveira

Para recepcionar os calouros do curso de Publicidade e Propaganda na Agência Experimental “Mais Comunicação”, localizada no Laboratório de Comunicação – Labcom, veteranos prepararam atividades diferenciadas e contaram com a participação da Pastoral.

Com o intuito de proporcionar um momento de acolhida para o início do semestre, os alunos participaram de dinâmicas e, neste primeiro encontro, deu-se início a semana de processo seletivo para que os acadêmicos que se destacassem passassem a integrar a equipe de trabalho da Agência.

Segundo os calouros, os dias de teste foram de muito aprendizado e incluíram momentos únicos de interação entre todos. “Essa semana foi muito especial pra nós que estamos chegando agora, nossos veteranos foram todos muito receptivos e isso, de certa forma, nos tranquilizou”, comentou a acadêmica do primeiro semestre, Pâmela Orosco.

A Agência Experimental “Mais Comunicação” realiza atividades com os acadêmicos de Publicidade e Propaganda de segunda a sexta-feira, no período da tarde, onde colocam em prática os conteúdos abordados em sala de aula.