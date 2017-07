Futuro Câmara aprova incentivos fiscais para empresas investirem e gerar novas vagas de emprego "Votação aconteceu nesta manhã na câmara"

Foto: Reprodução web

Hoje (13), vereadores de Campo Grande aprovaram na última sessão antes do recesso parlamentar, 17 projetos de incentivos fiscais a empresas para se instalar ou ampliar sua atuação na cidade. No total elas vão investir R$ 137 milhões na cidade e gerar 695 empregos, mas os dados da contrapartida da prefeitura não foram divulgados.

Foram para análise 20 projetos, mas dois foram arquivados pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) sendo o pedido da Concrelaje e da Rabacow. Um dos projetos a prefeitura pediu que fosse arquivado, sem explicar o motivos e o outro não apresentou a documentação atualizada em tempo.

Também foi rejeitado o pedido da empresa Cruzeiro do Sul. O vereador Eduardo Romero (REDE), presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, pediu para que fosse rejeitado porque, segundo ele, a empresa já foi beneficiada com doação de terreno e isenção de impostos há exatos dois anos.

Ele afirmou ainda que a empresa vendeu propriedade particular, sendo incoerente o pedido. Ainda de acordo com Romero, esse projeto seria para ampliar uma unidade que ja existe, sem a abertura de novas vagas de emprego.

Os benefícios incluem doação de área, redução de 30% ou 50% do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) por três ou cinco anos, limpeza do terreno, isenção de taxas e do ISS (Imposto sobre Serviço) incidente sobre as obras de construção do empreendimento e qualificação da mão de obra.

Das 20 empresas, 12 receberão áreas (a maioria no Núcleo Industrial), somando 106,31 mil m² no valor total de R$ 10,33 milhões. As maiores serão destinadas a Velutex Indústria e Comércio de Tintas e à Cruzeiro do Sul Encomendas. Elas poderão receber, respectivamente, terreno de 13.699 m² nas Moreninhas, de R$ 1.906.462,80; e área de 21.897,39 m², no valor de R$ 1.366.616,10.