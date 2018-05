O Dia D de Vacinação Campanha contra a Gripe atinge 45% da meta na Capital; Dia D acontece neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande vacinou 90.198 pessoas na Campanha de Vacinação contra a Gripe, o que representa 45,60% do público alvo (197.820). O Dia D de Vacinação acontece neste sábado (12) nas 66 unidades básicas de saúde e no trailer instalado na Praça Ari Coelho, das 7h15 às 16h45.

O Boletim de Vacinação divulgado nesta sexta-feira (11) leva em consideração as pessoas imunizadas até o dia 9 de maio. Os idosos com 60 anos ou mais ocupam o topo do ranking: foram vacinados 48.890, o que representa 61,05% da meta para este ano. Em segundo lugar, os professores representam 56,75% (3.750), seguido por puérperas 46,10% (780) e trabalhadores da saúde 44,38% (10.258).

As crianças maiores de 6 meses e menores de 5 anos representam 29% (15.768) seguida pelas gestantes com 26,22% (2.700). Pacientes com comorbidades somam 6.789, o que equivale a 31,44% da meta. Já os indígenas 530, população privada de liberdade 12 e funcionários do sistema prisional 700, não há meta de vacinação.

Dia D

As 66 unidades básicas de saúde (UBS/UBSF) ficam abertas neste sábado (12) para o Dia D de Vacinação e vão funcionar das 7h15h às 16h45 sem intervalo para o almoço. As equipes foram reforçadas e vão vacinar, exclusivamente, contra a gripe.

O lançamento do Dia D ocorre na UBSF “Dr. Cláudio Luiz Fontanillas Fragelli” do Jardim Noroeste, às 8h e vai contar com a presença do prefeito Marquinhos Trad, do secretário de Saúde Marcelo Vilela, funcionários da pasta, além da população do bairro.

“O Dia D é o oportunidade que a população do grupo de risco tem para tomar a vacina e ficarem imunizados. Abrimos todas as unidades básicas de saúde neste sábado para mobilizar o público determinado pelo Ministério da Saúde para se imunizar”, explicou o secretário Marcelo Vilela.

A população do grupo de risco estabelecido pelo Ministério da Saúde deve receber a dose da vacina para ficarem protegidos contra os três subtipos do vírus da gripe que mais circularam no último ano: (A/H1N1; A/H3N2 e influenza B).

Grupo de risco

Deve receber a vacina: indivíduos com 60 anos ou mais de idade; crianças na faixa etária de 6 meses a menores de cinco anos; as gestantes; as puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); os trabalhadores de saúde; os povos indígenas; os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas; a população privada de liberdade; os funcionários do sistema prisional e professores (público ou privado) do ensino básico, médio e superior, devem receber as doses.

Documentos

Para receber a dose, todos os indivíduos do grupo de risco devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia); documento pessoal de identificação; e, a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos, os profissionais de saúde devem apresentar a carteira de conselho ou holerite; as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; e os indígenas: cadastro na SESAI. O controle mais rigoroso para imunizar as pessoas do grupo de risco é para atender as recomendações do Ministério da Saúde, que não irá disponibilizar doses extras.

Site

Para facilitar o acesso das pessoas que estejam com dúvidas, a Sesau disponibiliza um site específico sobre a Campanha de Vacinação contra a Gripe no portal da Secretaria na internet disponível em www.campogrande.ms.gov.br/sesau e clicar em “Influenza” na barra de menus.

Neste endereço, estão todas as informações sobre quem deve se vacinar, locais de vacinação e documentos que devem ser apresentados.

A doença

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar. Quem perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.

Prevenção

Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe:

Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis.

Evite tocar a boca e o nariz.

Melhore a circulação de ar abrindo as janelas.

Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas.

Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.