Campanha de combate ao AVC tem como foco a prevenção e atividade física

Foto: Divulgação

Em outubro é destacado o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC), que é uma das maiores causas de morte e incapacidade no mundo. Pensando nisso, o Hospital do Coração de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), realiza na próxima sexta-feira (27) ações de prevenção para o combate da doença na Praça Belmar Fidalgo, a partir das 7h.

Com foco na prevenção e atividade física, a população que for ao local terá aferição de pressão arterial, glicemia, Índice de Massa Corporal (IMC) e orientação nutricional, além da aula de Ginástica com a equipe da Funesp. Na ocasião haverá distribuição de folders informativos sobre os passos de reconhecimento rápido de AVC e uma explicação sobre o aplicativo “AVC Brasil”, com membros do Hospital do Coração e da Rede Brasil AVC.

“O aplicativo traz informações sobre os principais sinais e sintomas do AVC, orientações sobre como prevenir a doença, além da relação de hospitais especializados para o tratamento, incluindo mapa e distância a ser percorrida até a unidade mais próxima, sempre atualizada por geolocalização e atualizado de acordo com a cidade onde o usuário estiver no momento do acesso”, destacou Rebeca Gigante, neurologista.

De acordo com o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, as ações de combate ao AVC vem ao encontro com as oficinas de esporte e lazer já desenvolvidas na Capital. “Essas ações reforçam a importância da prevenção com a comunidade e neste momento chamo a população para ir aos parques fazer atividade física. Conforme pesquisa, 90% dos AVCs são causados por 10 fatores de risco entre eles falta de exercícios regulares, falta de alimentação saudável e obesidade. Precisamos movimentar os campo-grandenses”, avaliou.