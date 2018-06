Saúde Campanha de vacinação contra gripe é prorrogada até o dia 22

A Campanha de Vacinação contra a Gripe foi prorrogada até 22 de junho, conforme orientação do Ministério da Saúde encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande. O término da Campanha estava programado para ocorrer nesta sexta-feira (15), mas o órgão federal alegou a baixa cobertura vacinal em outras regiões do país o que coloca em alerta as demais.

Em Campo Grande, até o último dia 08 quando foi divulgado o último Boletim de Vacinação, 168.334 pessoas, o que representa 85,09% do público alvo de 197.820, foram imunizadas contra a doença na Capital.

Idosos e professores já atingiram a meta de vacinação, sendo que o primeiro grupo alcançou 95,65% (76.599) e o segundo 123,49% (8.160). Dois grupos recomendados para vacinação estão com cobertura vacinal abaixo do previsto: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, com 63,57% (34.607) e gestantes com 56,29% (5.796).

Três grupos estão próximos de alcançar a meta: as puérperas representam 75,83% (1.283); os portadores de comorbidades 77,22% (16.674); e, os trabalhadores da área da saúde 81,83% (18.912).

A vacina está disponível nas 66 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF) das 7h15 às 11h e das 13h às 16h45 e as equipes de vacinação podem distribuir senhas para organizar o fluxo.

Mesmo com a prorrogação, devem receber a vacina pessoas a partir dos 60 anos, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 5 anos, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, os trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, povos indígenas, grupos portadores de doenças crônicas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos que estejam sob medidas socioeducativas, a população privada de liberdade, os funcionários do sistema prisional e estagiários da área da saúde.

A partir do dia 25 de junho, caso haja disponibilidade de vacinas, a vacinação poderá ser ampliada para crianças de cinco a nove anos de idade e adultos de 50 a 59 anos.

Documentação

Para receber a dose, todos os indivíduos do grupo de risco devem apresentar o Cartão Nacional de Saúde (CNS) e/ou número prontuário da rede de saúde de Campo Grande (Hygia), documento pessoal de identificação e a caderneta de vacinação (caso tenha).

Além dos documentos exigidos para todos os doentes crônicos, devem apresentar laudo médico ou atestado da doença, podendo ser aceita cópia do receituário médico recente, as gestantes e puérperas: cartão da gestante, laudo médico ou exames com identificação; profissionais de saúde: a carteira de conselho ou holerite; os indígenas: cadastro na SESAI.

O controle mais rigoroso para imunizar as pessoas do grupo de risco é para atender as recomendações do Ministério da Saúde, que não irá disponibilizar doses extras.

Estagiários

Os estagiários que realizam as atividades curriculares no Hospital Universitário (HU), na Santa Casa e no Hospital Regional devem ser imunizados no próprio hospital. Estes locais são responsáveis por elaborar a listagem dos acadêmicos imunizados.

Os estagiários que realizam as atividades curriculares nos outros locais se saúde devem procurar um das 66 unidades básicas de saúde (UBS/UBSF) no horário de funcionamento das salas de vacinação: das 7h15 às 11h e das 13h às 16h45.

Os acadêmicos devem apresentar o comprovante do estágio em serviço de saúde, sendo esse um documento oficial emitido pela instituição de ensino, timbrado, constando o curso a qual pertence o estagiário, período do curso, unidade de saúde na qual realiza as atividades curriculares, com data posterior a 23/05/2018 e carimbado pela coordenadoria ou secretaria do curso de saúde. O documento será retido como forma de comprovação para administrar a dose.

Site

Para facilitar o acesso das pessoas que estejam com dúvidas, a Sesau disponibiliza um site específico sobre a Campanha de Vacinação contra a Gripe no portal da Secretaria na internet disponível em www.campogrande.ms.gov.br/sesau e clicar em “Influenza” na barra de menus.

Neste endereço, estão todas as informações sobre quem deve se vacinar, locais de vacinação e documentos que devem ser apresentados.

A doença

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar. Quem perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.