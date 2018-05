Campanha desapego solidário leva doações a jovens de Campo Grande

O Instituto Mirim de Campo Grande promove entre os dias 2 e 9 de maio a Campanha Desapego Solidário. A ideia é reunir o maior número possível de doações de roupas, calçados, bijuterias, objetos de decoração, entre outros, que estejam em boas condições de uso, que depois serão doados aos adolescentes que estudam no instituto e seus familiares.

Quem quiser fazer as doações é só ir até a sede do IMCG, que está localizado na Avenida Fábio Zahran, 520 – Centro. O horário de atendimento é das 7 às 17 horas. Mais informações 67 3314-3258.

Já as doações do que foi arrecadado será feita no dia 11 de maio, das 13 às 17 horas, quando ocorrerá, o 3º Encontro de Convivência Familiar do Instituto Mirim de Campo Grande. O evento tem como objetivo proporcionar atendimentos sociais. Parceiros da iniciativa pública e privada colaboram com a iniciativa.

Os adolescentes cursantes, aprendizes e trabalhadores mirins e seus familiares contarão com serviços de utilidade pública, como emissão de carteira de trabalho, cadastro único para NIS e emissão de carteira do SUS.

Também haverá ações sociais, como feira de economia solidária, educação ambiental, cadastramento no projeto de castração de animais, espaço do desapego solidário e sorteios de brindes.

Na área da saúde terá aferição de pressão, avaliação física e da circunferência abdominal, orientação nutricional, higiene bucal e orientação para saúde bucal. Na parte de beleza corte de cabelo, esmaltação e designer de sobrancelha.

As crianças também terão vez! Contação de estórias, jogos, brincadeiras, atividades recreativas, pula-pula, piscina de bolinha, gibiteca, oficina de brinquedos pipoca e algodão doce são algumas das atividades programadas para elas.

Para os maiores a dica é apresentação artística, esportiva e cultural como zumba, fit dance e show musical.

Se responsável ou familiar de adolescentes vinculados ao IMCG anota na agenda e venha participar! O 3º Encontro de Convivência Familiar do Instituto Mirim de Campo Grande será no dia 11 de maio, das 13 às 17 horas, na sede do IMCG, localizado na Avenida Fábio Zahran, 520 – Centro.