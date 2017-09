Prevenção Campanha Setembro Amarelo é lançado nesta manhã em Campo Grande

O lançamento aconteceu na manhã desta segunda-feira (18), na sede do IMCG Foto: Divulgação/PMCG

Para alertar os adolescentes sobre a importância da valorização da vida e os diversos motivos que se há para viver e ser feliz, o Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG) entra com tudo na campanha do Setembro Amarelo, como o tema ‘Muitos motivos para viver e ser feliz.

Presidente do Conselho Gestor do FAC, a primeira dama Tatiana Trad, explica que o IMCG buscará sensibilizar e estimular os adolescentes, com ações que valorizem os diversos motivos para viver e ser feliz.

O Setembro Amarelo é uma campanha nacional de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e suas formas de prevenção.

A campanha mobiliza a todos para que se envolvam nas ações com o objetivo de prevenção e ainda, abordagem do tema, cujos índices são alarmantes, principalmente entre adolescentes e jovens.

Dezenas por dia

Pelos números oficiais, são 32 brasileiros mortos por dia, taxa superior às vítimas da AIDS e da maioria dos tipos de câncer. Tem sido um mal silencioso, pois as pessoas fogem do assunto e, por medo ou desconhecimento, não veem os sinais de que uma pessoa próxima está com ideias suicidas.

A esperança é o fato de que, segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 casos poderiam ser prevenidos. É necessário a pessoa buscar ajuda e atenção de quem está à sua volta.