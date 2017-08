Desafio Campo Grande, a passos lentos volta a brilhar Atualmente, a folha salarial está em dia e a prefeitura espera que até março de 2018 Campo Grande esteja com a saúde financeira recuperada, diz Marquinhos Trad

Há quase três anos fechado, o Complexo Aquático do parque Tarsila do Amaral, para a alegria dos moradores do Nova Lima e região Foto: Divulgação/ PMCG

Apesar de viver alguns anos adormecida, Campo Grande começa a respirar e a ser reconstruída com os esforços do trabalho de todo o executivo municipal, estadual e federal.

Há apenas 8 meses, a atual administração assumia a prefeitura em uma situação crítica financeiramente, com grandes dívidas deixadas pela gestão passada, e vários problemas que se alastravam por todos os cantos da capital morena. Mas mesmo assim, com os recursos reduzidos, o atual prefeito Marquinhos Trad tem conseguido realizar um bom trabalho, melhorando a qualidade de vida da comunidade campo-grandense.

Para o prefeito a palavra que define esse primeiros meses de gestão é de muito trabalho e será à base de todo o seu mandato. “Superamos diversos obstáculos, sendo o principal deles a situação econômica da Capital, com um rombo expressivo no cofre, que compromete muito nossa capacidade de investimento”.

Para superar todos esses desafios que deixou o povo campo-grandense angustiado e revoltado, e a cidade mergulhada no abandono e descaso, “a prefeitura precisou usar de muita criatividade e diálogo para conquistar a credibilidade e a confiança. Assim tem-se garantido parcerias fundamentais para a retomada do desenvolvimento da cidade”, comenta Marquinhos.

Olhando para Campo Grande hoje, parece que tem muita coisa pra fazer ainda, e não é impressão não, mas apesar de parecer pouco tempo, a nova gestão já conseguiu beneficiar todos os cantos da cidade com alguma obra em andamento ou inaugurada.

Como exemplo, podemos citar a retomada de 16 obras nas áreas de saúde, educação, infraestrutura e sistema viário. Dentre eles, podemos destacar a solução para o estrangulamento do trânsito na rotatória da Avenida Mato Grosso com a Via Parque; o início do tão sonhado asfalto do Nova Lima; do Corredor Sudoeste do Transporte Coletivo, que prevê recapeamento da Guia Lopes, Brilhante, Bandeirantes e Marechal Deodoro; retomada da construção de 13 Ceinfs, parados há vários anos. Um deles, o do Tijuca que foi entregue esses mês a população.

Na saúde, Campo Grande ganhou o primeiro Centro de Atenção Psicossocial Infanto-juvenil (CAPS IJ) especializado no atendimento de crianças e adolescentes do Centro- Oeste com funcionamento 24 horas por dia; a reforma da UPA Vila Almeida; o aumento do valor do convênio com Hospital Universitário e retomada de obras e reforma e ampliação de Unidades Básicas da Saúde da Família.

A prefeitura também criou o Fala Campo Grande, aplicativo que coloca a população mais próxima da atual administração; a primeira academia de musculação gratuita, no Parque Ayrton Senna, inaugurou o Centro de Treinamento Esportivo e entregou a reforma da piscina do Parque Tarsila do Amaral, em parceria com a iniciativa privada.

E pra garantir mais qualidade de vida e lazer a família campo-grandense foi retomada de grandes enventos, que estva carente nos últimos anos, como as provas no Autódromo Internacional de Campo Grande, com a vinda de eventos nacionais, e as diversas oficinas do Projeto Lazer e Cidadania, que oferecem várias modalidade de atividade física gratuitamente.

Soma-se aos projetos, os diversos cursos de capacitação para todas as idades, apresentação de novos projetos para habitação, que podem garantir a construção de 1.500 unidades habitacionais, recapeamento de ruas, em parceria com a Águas Guariroba, e aprovação de processos de abertura de diversas empresas, que garantirão a geração de, aproximadamente, 1.000 novos empregos.

No primeiro semestre, o Instituto Mirim, capacitou 519 jovens e pessoas em situação de rua que foram encaminhadas ao mercado de trabalho e diversos outros profissionais que ganharam o mercado de trabalho por indicação da Fundação Social do Trabalho (Funsat).

A prefeitura, ainda continua pagando contas deixadas pela antiga administração, que somada a pagamento de recisão da Omep e Seleta, tem prejudicado a saúde financeira do Município. Atualmente, a folha salarial está em dia e a prefeitura espera que até março de 2018 Campo Grande esteja com a saúde financeira recuperada.

Assim, a nossa capital morena tem voltado a caminhar, com passos sutis, mas que garantem o recomeço de uma nova história e acalma o coração de seus filhos, que um dia nasceram ou escolheram a cidade para morar, e sonham em voltar a ver Campo Grande brilhar, tão bela como antes.