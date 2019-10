ATAQUES Campo Grande registra 3,5 mil ataques de animais em nove meses; maioria por cães Crianças são as vítimas mais frequentes

Foto: Crédito:Arquivo/ Topmídia News

Diversos ataques de cães a seres humanos são registrados diariamente em Campo Grande. De acordo com dados fornecidos pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), de janeiro até setembro de 2019, foram registradas 3.499 agressões de animais a seres humanos, sendo 72% provocados por cães. A minoria dos ataques ocorre com felinos, com 28% dos casos registrados.

Conforme o Centro de Controle, 15% desses animais vivem na rua e as agressões ocorrem por diversos fatores. No ano passado, a Capital de Mato Grosso do Sul registrou um total de 4.550 agressões, sendo 80% delas provocadas por cães e 20% por felinos.

Especialistas alertam que o ataque do animal acontece por medo, instinto próprio ou quando o bicho é submetido a um trauma de infância, como maus-tratos. As crianças acabam sendo as mais atingidas pelos animais por se aproximarem com frequência de muros, cercados e por tentarem contato físico rápido com o animal, que acaba assustando e ataca para se defender.

No grupo das raças mais agressivas estão o Fila Branlen, Rottweiler, Pastor Alemão, Doberman, Pitbull e Bul Terrier.