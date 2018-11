Evento Campo Grande sediará maior evento de ecoturismo e turismo de aventura da América Latina Está prevista a participação de cerca de 400 profissionais do setor entre receptivos locais, operadores e jornalistas nacionais e internacionais

Campo Grande receberá o maior evento de ecoturismo e turismo de aventura da América Latina, o 1º AdventureNEXT Latin America, de 7 a 9 de novembro. Está prevista a participação de cerca de 400 profissionais do setor entre receptivos locais, operadores e jornalistas nacionais e internacionais que irão visitar destinos turísticos de Mato Grosso do Sul e fazer negócios.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), está entre os apoiadores do evento.

“É uma grande honra Campo Grande ser cenário do AdventureNEXT, considerando a importância do evento e dos participantes. Teremos oportunidade de apresentar nossa Capital, com seus produtos e estruturas, além de coloca-lá em destaque no mercado nacional e internacional”, completa a titular da Sectur, Nilde Brun.

A captação do evento foi uma parceria entre o governo do Estado, por meio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, juntamente com a Adventure Travel Trade Association (ATTA) e Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo).

Segundo a Fundação, o Estado competiu internacionalmente com o Chile e o Equador e foi o escolhido como destino sede deste evento, que acontece pela primeira vez no Brasil e é especializado em ecoturismo e turismo de aventura.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, afirma que este é um momento único para o turismo de Mato Grosso do Sul.

“Para nós é um grande avanço reunir os principais e melhores operadores de turismo de aventura e ecoturismo do mundo, o que vai possibilitar a aproximação com o trade local e geração de negócios entre os nossos receptivos e operadores nacionais e internacionais. E esse é um dos papéis do Estado, o de gerar oportunidades e criar um ambiente favorável para que os nossos empresários dessa atividade econômica possam fazer bons negócios”, diz.

O coordenador-geral de Segmentos Turísticos da Embratur, Alexandre Nakagawa, destaca que o potencial do estado que é reconhecido internacionalmente.

“Este é um evento do Brasil, para que a gente possa promover nosso país lá fora com toda sua excelência, e não poderíamos ter melhor anfitrião”.

A diretora da Adventure Travel Trade Association (ATTA), Gabriella Stowell, destaca que Mato Grosso do Sul será a porta de entrada do turismo de toda a América Latina nesses dias e a conquista se deve à combinação de fatores que levaram à escolha do Estado.

“Esse vai ser um evento muito importante para o nosso país como um todo. O diferencial que levou Mato Grosso do Sul a ser escolhido como destino do 1º AdventureNEXT Latin America foram os elementos da natureza, cultura, segurança e qualidade no trade turístico que o estado têm”, ressalta.

Veja aqui a programação completa do evento.