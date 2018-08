Campo Grande 119 anos Campo Grande, uma capital que festeja sua renovação

Campo Grande completa em agosto seus 119 anos. Não é a idade da moça ou a idade da velha - é a idade do ontem, do hoje e do amanhã, marcada pelas lições plantadas por seus pioneiros e seguida pelos que, de ano em ano, fazem desta cidade uma das mais belas, modernas e contemporâneas do Brasil. E tudo que se faz por ela ainda será pouco, em razão da justa e saudável ambição de crescer e dar oportunidades a todas as pessoas que nela nascem ou a escolhem para viver.

É assim que o prefeito Marquinhos Trad (PSD) analisa o espírito festivo de uma gente que comemora a renovada vocação de evoluir na harmonia entre o econômico e o social, com sustentabilidade. "O nosso mandato tem compromisso com essa vocação. E tudo começa com o propósito de resgatar a plenitude da auto-estima da população, por meio de motivadores como a retomada do crescimento, a melhoria dos serviços públicos e a retomada gradual dos investimentos", enfatiza.

Para ilustrar a sintonia entre sua gestão e as aspirações dos campo-grandenses, o prefeito combinou no programa de aniversário, com mais de 200 eventos, o realismo de investimentos para inaugurar e anunciar e o apelo afetivo do amor que a capital desperta e revitaliza em seus mais de 850 mil moradores.

Em pouco mais de 18 meses de seus quatro anos de mandato, Marquinhos Trad já contribuiu com o resgate de expressiva parcela da autoestima dos municípios que foi pisada nos quatro anos de abandono e desmandos do governo anterior.

Além das obras físicas que se espalham por todas as regiões - sobretudo na malha viária, nos equipamentos sociais e de serviços, mobilidade, acessibilidade e atendimento ao publico -, a Prefeitura faz um resgate conceitual de gestão, como bem define o prefeito: "A sociedade está presente no processo de administração. É participativa. Tanto por meio dos vereadores como das lideranças comunitárias e sociais, existe uma relação bem forte e respeitosa, democrática, construtiva, entre o poder publico e a comunidade".

GERAÇÃO DE EMPREGOS - O cenário de restauração das expectativas otimistas e de renovação do ambiente progressista na cidade está comprovado nos dados atuais do observatório de mercado da Fundação Social do Trabalho (Funsat). Uma análise de setores do mercado, feita pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged/MTE), constatou que em julho o saldo de emprego em oito setores econômicos voltou a registrar saldo positivo, com 309 postos de trabalho.

Só as obras do Projeto "Reviva Campo Grande" abriu 240 novos postos de trabalho.

O setor da construção civil lidera esse ranking de julho com um saldo de 156 postos de trabalho, seguido pelos da indústria de transformação (50), serviços (44), agropecuária (42), serviços industriais de utilidade pública, administração pública (3), extrativo mineral (0). Só o setor do Comércio teve saldo negativo (- 11). Segundo o diretor-presidente da Funsat, Cleiton Franco, foram realizadas na Agência de Emprego mais de 10.200 atendimentos em julho, com mais de 1.200 trabalhadores encaminhados para o mercado de trabalho, resultando em 201 carteiras de trabalho assinadas.