Vestibular Candidatos fazem inscrições gratuitas no Vestibular de Inverno UCDB 2018 ao doarem alimentos

A próxima segunda-feira (11) é o prazo final para que interessados em fazer o Vestibular de Inverno UCDB 2018 inscrevam-se gratuitamente no processo seletivo mediante a entrega de um quilo de alimento não-perecível na Área de Relacionamento (SeR) da Católica, localizada na entrada principal do campus Tamandaré. Após esse período será cobrada a taxa do vestibular, normalmente, que é de R$ 30.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve fazer a inscrição por meio do site www.ucdb.br/vestibular. As provas serão aplicadas no dia 1º de julho, no campus Tamandaré, com início às 8h. Além do processo seletivo tradicional —prova com 60 questões e uma redação — os candidatos podem optar por ingressar utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O procedimento de inscrição deve ser feito também pelo site do Vestibular UCDB.

Nesta edição do Vestibular de Inverno 2018, a UCDB oferece três cursos tecnológicos novos voltados para as áreas de Gastronomia, Big Data e Recursos Hídricos. As graduações terão duração de dois anos e serão oferecidas no período noturno. Além das novas opções, são oferecidas vagas em 34 cursos presenciais e 21 a distância, pela UCDB Virtual.

Transferências

Acadêmicos de outras Instituições que desejam transferir-se para a UCDB têm isenção na taxa de matrícula e 25% de desconto em todo o restante do curso. Há vagas também para portadores de diploma, que devem se inscrever no site, entregar a documentação exigida até 16 de julho e solicitar a análise do currículo (R$ 120). Os aprovados que são egressos da UCDB ganham até 30% de desconto nas mensalidades; os formados por outras instituições, 20%. Nesses dois casos, os procedimentos deverão ser feitos de 1º de junho a 16 de julho.

A UCDB é a melhor universidade particular de Mato Grosso do Sul, conforme dados divulgados pelo Ministério da Educação, e está alicerçada em uma educação com mais de 50 anos de tradição no ensino superior. Todos os detalhes sobre os cursos de graduação, a infraestrutura e diferenciais da Instituição podem ser conferidos no site www.ucdb.br.