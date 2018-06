Graduação Candidatos podem utilizar nota do Enem para ingressar em cursos de graduação da UCDB

Aulas do segundo semestre terão início no dia 18 de julho Foto: UCDB

Os candidatos interessados em ingressar em um dos 34 cursos de graduação da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) utilizando a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem fazer a matrícula até o dia 5 de julho, sem a necessidade de prestar vestibular, basta apresentar sua pontuação, na Central de Atendimento, no bloco Administrativo, da UCDB Tamandaré.

Para a matrícula, o candidato precisa apresentar cópias do RG, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento e/ou Casamento, Comprovante de Residência, CPF e Documento de Conclusão do Ensino Médio - Modelo 19 e duas fotos 3X4, além de apresentar impressos o número de inscrição e a pontuação obtida na prova. As aulas do segundo semestre da UCDB terão início no dia 18 de julho.

Acadêmicos de outras Instituições que desejam transferir-se para a UCDB têm isenção na taxa de matrícula e 25% de desconto em todo o restante do curso. Há vagas também para portadores de diploma, que devem se inscrever no site, entregar a documentação exigida até 16 de julho e solicitar a análise do currículo (R$ 120). Os aprovados que são egressos da UCDB ganham até 30% de desconto nas mensalidades; os formados por outras instituições, 20%. Nesses dois casos, os procedimentos deverão ser feitos até 16 de julho.

Vestibular de Inverno

Para quem deseja prestar o vestibular para ingressar no segundo semestre de 2018, as inscrições podem ser feitas até o dia 25 de junho, por meio do site www.ucdb.br/vestibular. A prova será no dia 1º de julho, das 8h às 12h, no bloco A, na UCDB Tamandaré. São oferecidas também vagas em 21 cursos de graduação a distância, pela UCDB Virtual. O gabarito será divulgado no dia 3 de julho e o resultado no dia seguinte (4). As matrículas deverão ser feitas nos dias 4 ou 5 de julho.

Neste processo seletivo, são ofertados três novos cursos tecnológicos, que têm a duração, em geral, de dois anos: Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Gestão de Recursos Hídricos e Tecnologia em Big Data e Inteligência Analítica.

O tecnólogo em Gastronomia pode atuar em diversas frentes ligadas à alimentação, incluindo o planejamento, gerenciamento e implantação de empreendimentos gastronômicos, planejamento de cardápios, administração de serviços gerenciais de alimentos e bebidas, panificação, confeitaria, cozinha fria, gastronomia funcional e elaboração de produtos gastronômicos em geral.

No curso Tecnologia em Recursos Hídricos, o graduado pode atuar em equipes multidisciplinares e atuará para identificar, caracterizar e aplicar técnicas e procedimentos para solucionar os problemas ligados aos recursos hídricos em diferentes setores. Por se tratar de recurso finito, a escassez de água afeta diferentes setores econômicos, exigindo a presença de profissionais capacitados para trabalhar nesse setor, além de os governos demandarem a adoção de políticas públicas para assegurar o acesso a todos.

Já o tecnólogo em Big Data e Inteligência Analítica está apto a atuar em inteligência de negócios e tecnologia da informação (TI), como analista de negócios, de redes sociais, análise de bases de dados em geral, de processos organizacionais por meio de inteligência analítica de dados e respectivas tecnologias.